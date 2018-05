Benji & Fede: “Siamo Solo Noise Summer Tour”

IL LORO NUOVO ALBUM «SIAMO SOLO NOISE » HA DEBUTTATO AL N.1 DELLA CLASSIFICA DI VENDITA

RAGGIUNGENDO IL DISCO DI PLATINO

IN DUE ANNI HANNO OTTENUTO 2 CERTIFICAZIONI DOPPIO PLATINO, 3 CERTIFICAZIONI PLATINO

E 6 ORO TRA SINGOLI E ALBUM RAGGIUNGENDO IL N.1 DELLA CLASSIFICA CON TUTTI GLI ALBUM

DOPO DUE TOUR CONSECUTIVI

SOLD OUT IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ ITALIANE

IN CUI SI SONO ESIBITI E

IL PREMIO LIVE ORO AI WIND MUSIC AWARDS 207

CON OLTRE 50.000 BIGLIETTI VENDUTI

TORNANO QUEST’ESTATE CON IL

“SIAMO SOLO NOISE SUMMER TOUR”

PRIMA PARTE DEGLI EVENTI LIVE CHE LI VEDRANNO PROTAGONISTI NEI PROSSIMI MESI

BENJI E FEDE

7 LUGLIO 2018 @ NAPOLI

ETES ARENA FLEGREA

Apertura porte: 19.30

inizio concerto: 21.00

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Etes

10 LUGLIO 2018 @ REGGIO EMILIA

LIME SPACE – FIERE DI REGGIO EMILIA

Apertura porte: 19.30

inizio concerto: 21.30

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Best Union.

12 LUGLIO 2018 @ PADOVA

ARENA LIVE

Apertura porte: 19.30

inizio concerto: 21.30

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Wol (Fast Ticket)

13 LUGLIO 2018 @ CATTOLICA (RN)

ARENA DELLA REGINA

Apertura porte: 19.00

inizio concerto: 21.15

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Ciaoticket

24 LUGLIO 2018 @ TAORMINA (ME)

TEATRO ANTICO

Apertura porte: 19.30

inizio concerto: 21.00

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Box Office Catania e Box Office Sicilia

11 AGOSTO 2018 @ LECCE

PIAZZA LIBERTINI

Apertura Porte: 20.00

Inizio concerto: 21.30

Prevendite Autorizzate:

Ticketone, Ciaoticket

LUNEDÌ 20 AGOSTO 2018 @ MARINA DI PIETRASANTA (LU)

LA VERSILIANA

Apertura porte: 19.30

inizio concerto: 21.30

Prevendite Autorizzate:

Ticketone

