Tour Strawoman – prima tappa

DOMENICA 6 MAGGIO A BRESCIA

PRIMA TAPPA DEL TOUR STRAWOMAN®

LA CORSA/CAMMINATA NON COMPETITIVA DI 5 KM DEDICATA ALLE DONNE, MA APERTA ANCHE A BAMBINI E UOMINI INSIEME AD ACTIONAID PER DIRE NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE

Sport, musica, divertimento e solidarietà per il tour femminile più grande d’Italia!

Millennium Sport & Fitness è Main Partner dell’evento

STRAWOMAN® MILLENNIUM – Le donne di Brescia di nuovo insieme con StraWoman®! Per l’VIII anno consecutivo ritorna la corsa/camminata non competitiva di 5 km dedicata alle donne, ma aperta anche a bambini e uomini, con il Patrocinio del Comune di Brescia.

Una giornata da dedicare a se stesse e al proprio benessere, l’occasione giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere una giornata insieme alle proprie amiche.

Non è necessario essere delle runners esperte, basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi!

Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la T-Shirt rosa ufficiale e corso al grido di “We Run The World!”. L’edizione StraWoman® 2018 prevede ben dieci tappe.

Si parte da Brescia (06/05), poi Parma (12/05), Milano (03/06), Prato (08/06), Verona (10/06), Bergamo (23/06), Como (30/06), Monza (23/09), Roma (06/10) e Novara (24/11) tappa conclusiva del tour.

VILLAGE – Il ritrovo per la StraWoman® Millennium è fissato alle ore 9.30 presso lo Strawoman Village, un’area allestita all’interno di Piazza Vittoria e interamente dedicata alle partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il kit gara, con dj set, attività ludico-sportive, riscaldamento a cura dei personal trainer di Millennium Sport & Fitness e l’intrattenimento della vocalist speaker Ary Fashion direttamente da Radio Viva Fm, la radio ufficiale dell’intero tour StraWoman® 2018.

Alle ore 10.30 il via: un fiume di maglie rosa animerà le vie di Brescia. La marcia è a ritmo libero, ciascuna potrà scegliere la propria andatura.

All’arrivo rinfresco finale, defaticamento, premiazioni, gadget e medaglie di partecipazione attendono tutte le runners. Tante saranno le iniziative e le sorprese a tema rosa durante l’intero evento!

ACTIONAID – StraWoman® e ActionAid corrono insieme per dire che lo sport può essere motore di cambiamento sociale. Partecipare alla StraWoman® significa essere al fianco di ActionAid e dei suoi progetti contro la violenza sulle donne: dal monitoraggio delle risorse stanziate e delle azioni intraprese dalle istituzioni per contrastare il fenomeno, all’avvio di percorsi per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro delle donne che hanno subìto violenza, passando per i kit contro gli stereotipi di genere realizzati nelle scuole.

Per saperne di più sull’impegno di ActionAid contro la violenza sulle donne: www.actionaid.it/cosa-facciamo/donne-libere-dalla-violenza<https://www.actionaid.it/cosa-facciamo/donne-libere-dalla-violenza>.

La quota di iscrizione è di €. 10.00 e comprende T-Shirt tecnica, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro finale, gadget offerti dai partner dell’evento e assistenza medica.

Ci si può iscrivere online o nei punti ufficiali convenzionati. Tutte le informazioni su www.strawoman.it<http://www.strawoman.it/> – Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677.