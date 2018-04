Bollate: Festa dell’Europa

L’Amministrazione Comunale di Bollate organizza la II Festa dell’Europa. Mercoledì 9 maggio, con numerose iniziative per le scuole, l’apertura straordinaria dello Sportello Europa Giovani dedicato al lavoro e alla mobilità europea, e la proiezione del film simbolo della nascita dell’Europa Un mondo nuovo.

“E’ importante ricordare questa data storica che ha segnato l’avvio del pensiero di Europa unita, che ha poi portato alla nascita dell’Unione Europea – afferma l’assessore alle Politiche europee, Lucia Rocca. Il Comune di Bollate si unisce alle celebrazioni comunitarie promuovendo lo spirito europeo soprattutto tra le nuove generazioni”.

Ecco il programma:

LA FESTA DELL’EUROPA NELLE SCUOLE…

Nei pre e post dell’infanzia, i bambini realizzeranno attività ludico-creative legate all’Unione Europea, in collaborazione con la Coop. Pianeta Azzurro.

In mattinata, il Sindaco di Bollate, Francesco Vassallo, l’Assessore alle Politiche europee, Lucia Rocca e il Consigliere delegato alle politiche europee, Riccardo Braga andranno nelle suole per il saluto alla bandiera europea.

A mezzogiorno, ndelle scuole primarie e secondarie di primo grado, verrà servito un menù europeo su tovaglietta personalizzata per l’occasione con una frase di Robert Schuman.

…E A BOLLATE

In mattinata, apertura straordinaria dello Sportello Europa Giovani (dalle ore 9.30 alle 12.00) dove si potranno trovare materiali, offerte ed opportunità su Europa, SVE, Eures, scambi all’estero e tanto altro.

La sera, appuntamento con il cinema d’autore in biblioteca comunale, alle ore 20.30, con la proiezione del film di Alberto Negrin, « Un mondo nuovo », film che racconta la storia di Altiero Spinelli e del Manifesto di Ventotene.

Perchè il 9 maggio?

È la data in cui, nel 1950, l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, davanti al Parlamento a seduta congiunta, espose il celebre discorso che diede il via all’idea di Europa, che poi si sarebbe concretizzato il 25 marzo del 1957 a Roma, con la firma dei Trattati CEE e Euratom.