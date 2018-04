“Sotto il vestito Vernia” al Teatro Manzoni

Uomo dei record sul web – i suoi video collezionano milioni di visualizzazioni – comico, attore, speaker radiofonico, dj producer il camaleontico Giovanni Vernia non abbandona mail il teatro e sabato 16 aprile sarà al Manzoni di Milano con il suo recital “Sotto il vestito Vernia”, vero e proprio one man show accompagnato dalla musica dal vivo del pianoforte del Maestro Marco Sabiu.

Un onemanshow in cui l’Artista ci racconta in modo autoironico i disagi di un “famoso per caso” e ci svela chi c’è veramente sotto tutte le maschere cult a cui ci ha abituato, da Jonny Groove a Marco Mengoni, da Fedez a Jovanotti, da Pif a Gianluca Vacchi: una persona normale con le manie, i tic e i vizi che tutti abbiamo, ma con la voglia di riderci sopra.

Protagonista dello show anche la musica, grande passione dell’Artista.

Grazie alla presenza live sul palco del Maestro Marco Sabiu, sono tanti i momenti in cui la musica diventa l’arma privilegiata per ironizzare su molti fenomeni dei nostri tempi e creare momenti di show esilaranti.

Due ore di spettacolo mai uguale a se stesso che si modifica ad ogni tappa, si adatta a luoghi e persone: materia sempre plasmabile dalla fantasia mai distratta dell’Artista.

Per info biglietteria: www.teatromanzoni.it tel 02.76.36.901