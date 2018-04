Maria by Callas, nelle sale spazioCinema

16, 17 e 18 aprile nelle sale spazioCinema – Programmazione:

ANTEO PALAZZO DEL CINEMA

16, 17 e 18 aprile ore 10.40, 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 21.40

ARIOSTO spazioCinema

17 aprile ore 15.00, 19.00

18 aprile ore 14.50, 17.00, 19.10, 21.20

CITYLIFE Anteo

16, 17 e 18 aprile ore 13.00, 15.20, 17.40, 20.00, 21.40

CAPITOL spazioCinema

16 aprile ore 21.15

TEODOLINDA spazioCinema

16 aprile ore 18.20

17 aprile ore 18.20

18 aprile ore 21.15

METROPOL spazioCinema

16 aprile ore 20.00

17 aprile ore 20.00

CREMONA PO spazioCinema

16 aprile ore 20.00, 21.40

17 aprile ore 15.20, 17.40, 20.00, 21.40

18 aprile ore 20.00, 21.40

In occasione del 40º anniversario della morte di Maria Callas, arriva sul grande schermo un documentario intimo e originale per scoprire la donna che vive dietro la leggenda, fino agli ultimi tragici momenti.

La cantante lirica più famosa del mondo racconta la propria storia con parole sue: attraverso filmati inediti, foto, filmati Super 8, registrazioni private, lettere. La pellicola, diretta da Tom Volf e arricchita dalla voce di Fanny Ardant (Anna Bonaiuto nella versione italiana), è una raccolta incredibile di immagini e suoni inediti, utili a raccontare l’artista per eccellenza che ha vissuto d’arte e d’amore.

Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole di Maria Callas e le storie intime dei protagonisti del suo tempo: Onassis, Marilyn Monroe, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J.F. Kennedy, Luchino Visconti, Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.

Lei diceva a se stessa di avere un doppia personalità, a volte persino antagonista: Maria e Callas. Queste le due sfaccettature che Il regista ha voluto unire permettendo al pubblico di scoprire oggi l’ultima delle dive.

Il Documentario è suddiviso in tre grandi decenni 50’/60’/70’. Il lavoro sul materiale d’archivio è encomiabile, tenuto nascosto da oltre quarant’anni in tutto il mondo dai suoi parenti: tra filmati in bianco e nero e a colori, lettere con memorie intime, Interviste, viaggi a Parigi, New York e Londra.

Sarà per il pubblico un viaggio alla scoperta della diva più grande che sia esistita, una diva che è stata tutte e tutto: Un Aida toccante, una Lady Macbeth unica, una Tosca sbalorditiva e tante altre interpretazioni che scopriremo in questo elegante e meraviglioso documentario dove è stato restaurato fotogramma per fotogramma regalando a tutti noi uno spettacolo in alta definizione.

Biglietti: Intero € 10.00; ridotto € 8.00

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info