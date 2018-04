Open Week al Cpm

Al CPM le Open Week sono parte integrante di tutti i percorsi di studio. Due volte all’anno, per un’intera settimana, la scuola si ferma dando spazio a grandi concerti, seminari, incontri e masterclass con i protagonisti della musica rock, pop, jazz, funk, elettronica.

Sul palco del Teatro CPM si alternano artisti e musicisti, sia affermati che emergenti, disponibili a confrontarsi e a mettere a disposizione degli studenti la loro esperienza, con interventi particolari e del tutto unici. Gli incontri, moderati come di consueto dal Presidente e fondatore del CPM Franco Mussida, si svolgono in un clima di intenso scambio di idee, diventando straordinari momenti, per parlare, ascoltare e capire di Musica: vere occasioni per confrontarsi e proporre nuove idee.

Dal sassofonista e direttore d’orchestra GABRIELE COMEGLIO al bassista PIPPO MATINO, dal cantautore FOLCO ORSELLI al fondatore dei Litfiba GHIGO RENZULLI, dal cantante (ex PFM) BERNARDO LANZETTI al chitarrista GIANNI ROJATTI e molto altro ancora…

Per partecipare è necessario prenotarsi agli eventi inviando una mail al seguente indirizzo: corsi@cpm.it.

Di seguito il programma della Open Week:

LUNEDI’ 07 MAGGIO

– 11:00 – 13:00 FRANCO MUSSIDA L’arte del Sentire e CLAUDIO TROTTA Slow Music;

– 14:30 – 16:30/17:00 – 19:00 Performance Masterclass FABIO INGROSSO Presenza scenica (riservato agli allievi CPM – costo ingresso: esterni € 25; diplomati CPM € 15);

– 20:30 – 22:00 CPM Night FOLCO ORSELLI Blues in Milano

MARTEDI’ 08 MAGGIO

– 11:00 – 13:00 Guitar Masterclass GIANNI ROJATTI Accordo.it presenta Costruirsi un’identità artistica. Andy Summers dei Police;

– 14:30 – 15:30 Un libro per pensare LAURA GUERCIO Presentazione del libro “Le rose di Agbogbloshie”;

– 16:30 – 17:30 Song Writing & Production “IL LABORATORIO CREAMUSICA” incontra Warner Chappell;

– 18:00 – 20:00 Bass Masterclass PIPPO MATINO Basso, pedali e cuore (costo ingresso: esterni € 25; diplomati CPM € 15);

– 20:30 – 22:00 CPM Night PIPPO MATINO & SILVIA BARBA Bassvoice Project;

MERCOLEDI’ 09 MAGGIO

– 11:00 – 13:00/14:00 – 16:00 Jazz Masterclass GABRIELE COMEGLIO Forme, sistemi e linguaggi Jazz (riservato agli allievi CPM – costo ingresso: esterni € 25; diplomati CPM € 15);

– 17:00 – 18:30 Un libro da ascoltare LUCA MASPERONE & GHIGO RENZULLI La Storia della Chitarra Rock;

– 20:30 – 22:00 CPM Night BEST SOLO PERFORMER 2018;

GIOVEDI’ 10 MAGGIO

– 11:00 – 13:00/14:30 – 16:30 Pop Rock Masterclass MAURIZIO COLONNA Forme, sistemi e linguaggi Pop Rock;

– 17:30 – 19:00 Incontro con i protagonisti della Musica BERNARDO LANZETTI La voce oltre… la voce;

– 20:30 – 22:00 CPM Night ULULA & LaForesta Dai banchi del CPM ai palchi del mondo;