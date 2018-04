Ylenia Lucisano e Renato Caruso in concerto

Venerdì 18 maggio YLENIA LUCISANO e RENATO CARUSO insieme per uno speciale concerto al “LAB 116” di Roma (via dei Volsci 116 – San Lorenzo – inizio concerto: ore 20.30 – ingresso: 7 euro con consumazione).

La voce unica di Ylenia Lucisano e la chitarra di Renato Caruso si uniranno per un live durante il quale i due artisti presenteranno alcuni brani dei loro repertori, oltre ad alcune cover di grandi artisti italiani e internazionali.

Cornice di questo concerto sarà il “LAB 116”, un nuovo polo culturale di Roma che sorge nel dinamico quartiere di San Lorenzo, che si distingue per la presenza di spazi industriali riqualificati, botteghe di artigiani, atelier di artisti e, non per ultimo, le facoltà dell’ateneo più grande d’Europa: “La Sapienza”.

La fusione di libri, arte, musica, teatro, sale riunioni e spazi coworking, accompagnati da un bistrot e una caratteristica enoteca, lo rendono un posto tutto da scoprire