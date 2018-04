Stefano Bollani: “Galapagos”

In anteprima uno dei pezzi che fanno parte di Que Bom, il nuovo attesissimo album di brani inediti dal dna brasiliano che arriva dopo dieci anni dal grande successo del disco Carioca. Nel video di accompagnamento si intravvedono alcuni dei musicisti che hanno partecipato al progetto tra cui Caetano Veloso e João Bosco, Hamilton de Holanda e Jaques Morelenbaum.

Que Bom uscirà in Italia e in tutto il mondo per la nuova etichetta discografica di Bollani, ALOBAR, il 25 maggio per poi dare vita ad un tour estivo internazionale. Galapagos prende il nome dal romanzo di Kurt Vonnegut del 1985 “Un capolavoro ambientato in un mondo del futuro in cui ci si ricorda di com’ era fatto il genere umano – afferma Bollani – quegli uomini ‘dai grandi cervelli’ che portarono quasi alla rovina il pianeta”

CLIP VIDEO https://wetransfer.com/downloads/fea5e994521d012aa217cc7cb180ef5c20180427095030/5a434cd245f7ca1c43209f4e4f10711320180427095032/44b80d