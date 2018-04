“Frasi a metà” – Laura Pausini

Laura Pausini, con il nuovo album uscito il 16 marzo per Warner Music, si riconferma regina della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming.

L’album è ancora al n. 1 anche nella classifica dedicata ai soli vinili.

FRASI A METÀ, il nuovo singolo di Laura Pausini in rotazione radiofonica da oggi, è un brano potente che arriva dritto al punto e anche al cuore. Testo di Niccolò Agliardi e musica di Edwyn Roberts e Laura Pausini, prodotto da Dado Parisini in co-produzione con Paolo Carta, racconta un’amicizia interrotta e il conseguente dolore che si trasforma in rabbia.

La cantante italiana più amata nel mondo tornerà live in Italia il 21 e 22 luglio 2018 con due anteprime evento al CIRCO MASSIMO, che precedono la partenza di un grande tour che la porterà in tutto il mondo a partire dall’estate. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in ben due serate storiche per la musica italiana.

A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani che, vista la grande richiesta, ha già visto aggiungere nuovi appuntamenti al calendario e a seguire nel resto dei paesi europei.

I biglietti per le date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it), e in tutti i punti vendita autorizzati.