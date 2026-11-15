“Anarchist Playlist”, il nuovo libro di Andra Morandi

Da venerdì 13 novembre, è disponibile in libreria e negli store digitali “ANARCHIST PLAYLIST” (Elèuthera, pp. 160), il nuovo libro del giornalista, critico musicale e cinematografico ANDREA MORANDI.

L’autore presenta il libro a Milano mercoledì 18 novembre alle ore 19.00 presso la Libreria Verso (Corso di Porta Ticinese, 40 – ingresso libero), modera l’evento Gian Figliomeni di Libreria Verso; ad Arco (Trento) venerdì 27 novembre, alle ore 17.00, presso la Libreria Cazzaniga (Piazza III Novembre – ingresso libero). Per l’occasione dialogherà con il giornalista Roberto Vivaldelli.

Sabato 28 novembre alle ore 10.30 invece, l’autore presenterà il libro a Trento durante il Festival dell’editoria indipendente Sherbooks (Lungadige S.Nicolò, 4 – ingresso libero) in cui dialogherà con il giornalista e musicista Johnny Mox.

30 canzoni, 30 storie e 30 artisti: all’interno di questo libro Andrea Morandi mescola musica, politica, storia e anarchia per un viaggio nel tempo che parte dal 50° anniversario dell’uscita di un brano iconico come “Anarchy In The UK” dei Sex Pistols – pubblicato dalla EMI il 26 novembre del 1976 – per capire come il suono dell’anarchia e della canzone politica si sia evoluto nel corso di un secolo di lotte e rivolte.

Il libro è strutturato proprio come una playlist: 30 canzoni, ognuna a costituire un capitolo, a partire da “Addio Lugano Bella” di Pietro Gori fino ad arrivare a “Fight The Power” dei Public Enemy, passando da “La Locomotiva” di Francesco Guccini a “Here’s to you” di Joan Baez, unendo elettronica e hip hop, folk e reggae in un viaggio che parte dalla fine dell’Ottocento e arriva fino al’era digitale.

Si tratta di un libro accessibile a chiunque, sia appassionati di musica che non, grazie ad una ricerca rigorosa e approfondita alla base di ogni brano. Ogni capitolo ricostruisce il momento storico che ha prodotto la canzone.

Ad aumentare l’unicità di “Anarchist Playlist” anche il coinvolgimento – attraverso interviste realizzate dall’autore appositamente per il libro – di artisti e personaggi come Chumbawamba, Daniele Sepe, gli eredi di Léo Férre e Daniele Coccia Paifelman de Il Muro del Canto.

«Un libro che vuole raccontare e spiegare come una canzone non sia mai solo una canzone – afferma Andrea Morandi – È un processo misterioso che può riuscire a comprimere anni, decenni, o una vita intera in tre minuti e mezzo di musica. Tre accordi possono spiegare il dolore di un esilio o la lotta di un popolo meglio di decine di pagine di un libro perché la densità emotiva della musica non ha paragoni…»

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Booktrailer di Anarchist Playlist

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