Lorenzo Fragola: On line video “Battaglia navale”

È da oggi online su VEVO il video di BATTAGLIA NAVALE, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che anticipa BENGALA, il prossimo album di inediti in uscita il 27 aprile per Sony Music:

http://www.vevo.com/watch/lorenzo-fragola/battaglia-navale/IT5081800019

Ambientato a New York, nel parco divertimenti di Coney Island, il video di BATTAGLIA NAVALE – scritto dallo stesso Lorenzo e prodotto insieme a MACE – rappresenta alla perfezione l’essenza del brano: un viaggio ricco di difficoltà, turbamenti ma anche di rinascite.

Firmato da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo per YouNuts!, la clip si snoda su un piano sequenza dai toni opachi che rispecchiano il grigio del cielo invernale in una Coney Island insolitamente deserta, sottofondo di un testo che “parla della solitudine e della paura nell’affrontare le scelte, in cui mi interrogavo su quale sarebbe stato il mio futuro”.

BATTAGLIA NAVALE è la prima fotografia del viaggio di crescita interiore e artistica iniziato da Lorenzo oltre un anno e mezzo fa. Una vera e propria sfida affrontata attraverso scelte coraggiose, realizzate in totale autonomia, che hanno condotto Lorenzo a un progetto in cui il perno è sempre e solo lui, dalla stesura dei pezzi alla scelta dei collaboratori e alla supervisione totale de l lavoro.

Già in preorder su iTunes e Amazon, BENGALA sarà disponibile anche in vinile e nella versione CD Deluxe (con copertina rigida e libretto da 32 pagine con contenuti speciali). In esclusiva su Amazon, inoltre, un’edizione del vinile a tiratura limitata autografata, color red strawberry.