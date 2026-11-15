“Contro le mafie dobbiamo essere in tanti: loro temono la società civile”

Al centro dell’attenzione c’era proprio la partecipazione della società civile e Libera, affiancata da Spi CGIL Lombardia, UCAPTE e Comitato Bene Comune Abbiategrasso, ha esortato i rhodensi a dare forza all’Assemblea civica antimafiosa cui diverse realtà hanno dato vita continuando a partecipare alle udienze del Processo Hydra: “Occorre esserci, partecipare con i propri corpi, far sentire che siamo tutti vicini ai pubblici ministeri minacciati di morte”. Da parte sua, alla presenza di rappresentanti di Carabinieri e Polizia di Stato, l’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di “assumersi la propria responsabilità in questa battaglia, combattendo accanto a cittadini di buona volontà” e ha esortato “ciascuno a fare la propria parte”.

Il convegno “La società civile contro le mafie” si è svolto giovedì 12 novembre a Villa Burba, organizzato dall’Assessorato alla Legalità coordinato da

centro dell’attenzione c’era proprio la partecipazione della società civile e Libera, affiancata da Spi CGIL Lombardia, UCAPTE e Comitato Bene Comune Abbiategrasso, ha esortato i rhodensi a dare forza all’Assemblea civica antimafiosa cui diverse realtà hanno dato vita continuando a partecipare alle udienze del Processo Hydra: “Occorre esserci, partecipare con i propri corpi, far sentire che siamo tutti vicini ai pubblici ministeri minacciati di morte”. Da parte sua, alla presenza di rappresentanti di Carabinieri e Polizia di Stato, l’Amministrazione comunale ha ribadito la volontà di “assumersi la propria responsabilità in questa battaglia, combattendo accanto a cittadini di buona volontà” e ha esortato “ciascuno a fare la propria parte”.

Il convegno “La società civile contro le mafie” si è svolto giovedì 12 novembre a Villa Burba, organizzato dall’Assessorato alla Legalità coordinato da Nicola Violante. Pietro Basile, coordinamento Libera Milano, ha subito ricordato come “Rho sia stato il primo Comune a schierarsi in processo come parte civile, poi seguita da altri Comuni”.

L’assessore Nicola Violante ha introdotto i temi della serata: “Siamo di fronte a una criminalità che cerca spazio nella economia legale, nei circuiti finanziari e nelle relazioni sociali, Rho non può considerarsi estranea a questa vicenda. Il Comune ha scelto da tempo di affrontare il tema della legalità con iniziative concrete, con un lavoro educativo rivolto alle giovani generazioni e il Parco della Legalità, bene confiscato, è diventato luogo di partecipazione e crescita. Investiamo sui ragazzi perché la mafia non è invincibile, non è qualcosa con cui imparare a convivere, ma va contrastata nelle scelte quotidiane. Costituirsi parte civile nel processo dopo l’operazione Vico Raude è stato un segnale forte: non vogliamo essere spettatori, le istituzioni hanno il dovere di prendere posizione. Il processo Hydra è ulteriore occasione per ribadire il nostro impegno: spetta ai giudici accertare le responsabilità e pronunciare sentenze, ma la società civile ha il compito di non lasciare che questi fenomeni vengano dimenticati e di stare al fianco delle forze dell’ordine e dei magistrati. Rho non abbassa la guardia”.

Libera e le altre associazioni seguono il processo Hydra in corso a Milano fin dalla prima udienza aperta al pubblico del 19 marzo scorso. A illustrare il quadro è stato Vincenzo Moriello di Spi Chil Lombardia: “Dopo Crimine Infinito o Wall Street, Hydra restituisce un salto di specie che non nasce dall’intuizione di un momento ma è risultato di una evoluzione lunga 80 anni: le 3 principali mafie si sono consorziate e ciascuna di esse (‘ndrangheta, camorra e cosa nostra) mantengono la propria individualità e concorrono a uno scopo comune. E’ una scelta strategica, per operare qui in Lombardia. Accanto all’arsenale tradizionale (estorsioni, traffico di armi e droga) si affianca l’arsenale economico finanziario, per controllare il territorio e l’economia legale. Le operazioni finanziarie messe in atto sono capaci di alterare il mercato, di espellere l’imprenditore onesto. Siamo nella regione più ricca d’Italia, che rappresenta il 23 per cento del PIL nazionale. Qui si registra la più alta evasione fiscale contributiva: il 16 per cento, ovvero 18 miliardi, e una banca clandestina allestita a Pero dietro una finta società di autonoleggio ha messo in circolo 110 milioni di fatture false. Ci sono migliaia di società intestate a prestanome, le fatture false consentono di evadere tasse e contributi. Sono coinvolti avvocati, commercialisti, notai”.

Moriello ha citato casi specifici, ad esempio nella filiera degli appalti o per “fabbricare credito”, e ricordato che un argine si potrebbe creare: “CGIL ha presentato una proposta legge con 400mila firme per porre limiti a subappalti a cascata e per chiedere assunzioni dirette a tempo indeterminato da parte del committente. Se fosse stata accolta, qualche passo si sarebbe potuto compiere”.

. Pietro Basile, coordinamento Libera Milano, ha subito ricordato come “Rho sia stato il primo Comune a schierarsi in processo come parte civile, poi seguita da altri Comuni”.

L’assessore Nicola Violante ha introdotto i temi della serata: “Siamo di fronte a una criminalità che cerca spazio nella economia legale, nei circuiti finanziari e nelle relazioni sociali, Rho non può considerarsi estranea a questa vicenda. Il Comune ha scelto da tempo di affrontare il tema della legalità con iniziative concrete, con un lavoro educativo rivolto alle giovani generazioni e il Parco della Legalità, bene confiscato, è diventato luogo di partecipazione e crescita. Investiamo sui ragazzi perché la mafia non è invincibile, non è qualcosa con cui imparare a convivere, ma va contrastata nelle scelte quotidiane. Costituirsi parte civile nel processo dopo l’operazione Vico Raude è stato un segnale forte: non vogliamo essere spettatori, le istituzioni hanno il dovere di prendere posizione. Il processo Hydra è ulteriore occasione per ribadire il nostro impegno: spetta ai giudici accertare le responsabilità e pronunciare sentenze, ma la società civile ha il compito di non lasciare che questi fenomeni vengano dimenticati e di stare al fianco delle forze dell’ordine e dei magistrati. Rho non abbassa la guardia”.

Libera e le altre associazioni seguono il processo Hydra in corso a Milano fin dalla prima udienza aperta al pubblico del 19 marzo scorso. A illustrare il quadro è stato Vincenzo Moriello di Spi Chil Lombardia: “Dopo Crimine Infinito o Wall Street, Hydra restituisce un salto di specie che non nasce dall’intuizione di un momento ma è risultato di una evoluzione lunga 80 anni: le 3 principali mafie si sono consorziate e ciascuna di esse (‘ndrangheta, camorra e cosa nostra) mantengono la propria individualità e concorrono a uno scopo comune. E’ una scelta strategica, per operare qui in Lombardia. Accanto all’arsenale tradizionale (estorsioni, traffico di armi e droga) si affianca l’arsenale economico finanziario, per controllare il territorio e l’economia legale. Le operazioni finanziarie messe in atto sono capaci di alterare il mercato, di espellere l’imprenditore onesto. Siamo nella regione più ricca d’Italia, che rappresenta il 23 per cento del PIL nazionale. Qui si registra la più alta evasione fiscale contributiva: il 16 per cento, ovvero 18 miliardi, e una banca clandestina allestita a Pero dietro una finta società di autonoleggio ha messo in circolo 110 milioni di fatture false. Ci sono migliaia di società intestate a prestanome, le fatture false consentono di evadere tasse e contributi. Sono coinvolti avvocati, commercialisti, notai”.

Moriello ha citato casi specifici, ad esempio nella filiera degli appalti o per “fabbricare credito”, e ricordato che un argine si potrebbe creare: “CGIL ha presentato una proposta legge con 400mila firme per porre limiti a subappalti a cascata e per chiedere assunzioni dirette a tempo indeterminato da parte del committente. Se fosse stata accolta, qualche passo si sarebbe potuto compiere”.

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