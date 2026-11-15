8.9 C
Milano
domenica, Novembre 15, 2026
HomeMUSICA
MUSICA

“Sentire la Musica”, il singolo di Kid Yugi tra ipiù venduti della settimana (FIMI/NIQ)

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
65
Kid-Yugi-credito-Alessio-Mariano
Kid-Yugi-credito-Alessio-Mariano

Kid Yugi, protagonista musicale assoluto di questo 2026, si riconferma alla #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/NIQ) con il singolo “Sentire la Musica” e resta al comando della chart dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e su Apple Music. Il brano, infine, è virale su TikTok Italia.

“Anche Gli Eroi Muoiono POST MORTEM” è la versione deluxe dell’album di Kid Yugi uscito quest’anno e già certificato 4 volte Platino, vendendo ad oggi oltre 200.000 copie.

LA DELUXE CON NUOVE TRACCE INEDITE

Anche gli eroi muoiono POST MORTEM” è uscito su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico via EMI Records Italy / Universal Music Italia.

In edizione fisica l’album è uscito in versione standard CD e LP per tutto il mercato, mentre in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia in versione autografata e numerata CD e LP.

Sono cinque i nuovi inediti dell’artista che espandono l’universo di “Anche gli Eroi Muoiono” e  “Sentire la Musica” è il brano più rilassato e crea un parallelismo tra Amore e Musica

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia

Tiziana
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
“Anarchist Playlist”, il nuovo libro di Andra Morandi
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy