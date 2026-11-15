Kid Yugi, protagonista musicale assoluto di questo 2026, si riconferma alla #1 della classifica dei singoli più venduti della settimana (FIMI/NIQ) con il singolo “Sentire la Musica” e resta al comando della chart dei singoli più ascoltati su Spotify Italia e su Apple Music. Il brano, infine, è virale su TikTok Italia.

“Anche Gli Eroi Muoiono POST MORTEM” è la versione deluxe dell’album di Kid Yugi uscito quest’anno e già certificato 4 volte Platino, vendendo ad oggi oltre 200.000 copie.

LA DELUXE CON NUOVE TRACCE INEDITE

“Anche gli eroi muoiono POST MORTEM” è uscito su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico via EMI Records Italy / Universal Music Italia.

In edizione fisica l’album è uscito in versione standard CD e LP per tutto il mercato, mentre in esclusiva per lo shop di Universal Music Italia in versione autografata e numerata CD e LP.

Sono cinque i nuovi inediti dell’artista che espandono l’universo di “Anche gli Eroi Muoiono” e “Sentire la Musica” è il brano più rilassato e crea un parallelismo tra Amore e Musica

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