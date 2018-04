Coez: “20Estate18

Dopo l’enorme successo dell’ultimo disco e del tour invernale, con 28 sold out su 28 date ancora prima di iniziare e un doppio sold out al PalaLottomatica di Roma, Coez annuncia il “20ESTATE18”, 12 concerti estivi in tutta Italia, per ascoltare dal vivo i brani di “Faccio un casino” e le hit degli album precedenti.

È uscito il 10 aprile il video del singolo “Ciao”, ultimo estratto dell’album “Faccio un casino”

Link al video di “CIAO”: https://www.youtube.com/watch?v=0GO0YdJvy_s

CALENDARIO DEI CONCERTI

20 ESTATE 18

22/06 Padova – Sherwood Festival

29/06 Napoli – Noisy Naples Fest 2018

07/07 Roma – ROCK IN ROMA

13/07 Milano – Carroponte

18/07 Carpi (MO) – Carpi Summer Fest

19/07 Collegno (TO) Flowers Festival

21/07 Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

25/07 Genova – GoaBoa

28/07 Palermo – Velodromo

03/08 Pescara – Porto Turistico

12/08 Follonica (GR) Follonica Summer Festival

18/08 Lecce – Piazza Libertini