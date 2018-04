Ariana Grande: “No tears left to cry”

Ariana Grande è tornata e da principessa del pop dimostra di essere cresciuta abbastanza da reclamare lo scettro da regina.

La superstar italo americana, con in curriculum un lungo elenco di dischi di Platino, nomination ai Grammy Award® e premi di ogni genere, ha rotto il silenzio che durava dal maggio dello scorso anno pubblicando un nuovo singolo dal titolo “No Tears Left To Cry” (http://umi.lnk.to/NoTearsLeftToCry) accompagnato da un video firmato da Dave Meyers visibile su https://youtu.be/ffxKSjUwKdU che in meno di 12 ore ha già registrato oltre 2 milioni di views.

Prodotto da Max Martin e ILYA, il brano “No Tears Left To Cry” è stato scritto da Ariana, Max Martin, ILYA, e Savan Kotecha ed è il primo estratto dal suo atteso nuovo album.

Con la sua voce potente e il suo sorprendente carisma, Ariana Grande si è affermata come una delle performer più di successo della musica pop di oggi.

A soli 24 anni, Ariana può vantare già tre dischi di platino in America, oltre 18 miliardi di streams, quattro nomination ai Grammy Award e 8 hits nella Top 10 della classifica singoli Americana, la Billboard Hot 100. Se questo non bastasse possiamo aggiungere 30 milioni di dischi venduti, di cui 6 milioni di album e più di 24 milioni di singoli.

Dal suo debutto nel 2013 con l’album “Yours Truly” Ariana Grande ha portato la sua incredibile presenza vocale su un nuovo livello, creando un nuovo genere pop, contaminato con suoni R&B, soul ed elettronici.

Il Time ha inserito Ariana nella lista delle “100 Persone Più Influenti” sottolineando come la sua voce sia “uno strumento straordinario, versatile, senza limiti”.