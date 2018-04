MSMT_Comunicato Chiusure

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 24 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rozzano-Quinto de’ Stampi (Km 23+820) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+368) per la successiva uscita da carreggiata sud.

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Aprile alle ore 06:00 di Martedì 24 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio Rozzano Est (Km 24+485) in carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio San Giuliano Est (Km 29+430) e la successiva Assago Ovest (Km 18+720) presenti sulla medesima tratta e direzione.

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 28 Aprile 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Pero-Fiera (Km 3+050) da carreggiata nord (direzione A8-Laghi). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (uscita S.S.33 Rho-Sempione). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.33 Rho-Sempione (Km 2+620) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico sul medesimo complesso di svincolo (Rotatoria R1).

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 3 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 4 Maggio 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da S.S.412 provenienze Opera e MI-Vigentina (Km 26+249) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione nord allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (Km 21+386) per il successivo ingresso in carreggiata sud. Contestualmente saranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.S.412 direzioni Opera e MI-Vigentina (Km 26+249) dalla medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo successivo San Giuliano Milanese in Autostrada A1, per la successiva uscita da carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 alle ore 06:00 di Martedì 24 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra Disinnesto con S.P.41 Lecco (Km 29+345) e Vimercate Centro (Km 26+623), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Vimercate Ovest (Km 28+137) compresi. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

    Dalle ore 22:00 di Martedì 24 alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Aprile 2018 e dalle ore 22:00 di Giovedì 26 alle ore 06:00 di Venerdì 27 Aprile 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con uscita obbligatoria allo svincolo Vimercate Nord (Km 28+137). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Vimercate Nord (Km 28+137) per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo Vimercate Centro (Km 25+165).

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 28 Aprile 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in uscita per S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600) e Vimercate Centro (Km 26+623) da carreggiata nord (direzione Usmate). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo Vimercate Nord (Km 28+137) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente saranno chiusi al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600) per la medesima carreggiata nord. I percorsi alternativi, indicato in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.41 Burago (Km 23+867).

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 27 Aprile alle ore 06:00 di Sabato 28 Aprile 2018, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+798) per/da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.P.41 Burago (Km 23+867).

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 2 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 3 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A51-A4 (Km 20+650) e lo svincolo S.P.13 Agrate / Monza (Km 21+040). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in Autostrada A4 direzione Venezia al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900) per il successivo rientro in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.P.13 Agrate (Km 21+040). In alternativa, gli utenti potranno uscire alla precedente uscita consigliata S.P.208 Carugate (Km 17+808) con analogo percorso alternativo in viabilità ordinaria.

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 3 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 4 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Usmate) nella tratta compresa tra l’Interconnessione A51-A4 (Km 20+650) e lo svincolo S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in Autostrada A4 direzione Venezia al casello di Agrate Brianza (A4, km 145+900) per il successivo rientro in Tangenziale attraverso la viabilità ordinaria allo svincolo S.P.2 Vimercate Sud (Km 24+600). In alternativa, gli utenti potranno uscire alla precedente uscita consigliata S.P.208 Carugate (Km 17+808) con analogo percorso alternativo in viabilità ordinaria.

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 4 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 5 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.41 Burago (Km 23+867) e S.P.13 Agrate / Monza (Km 21+040), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.13 Agrate / Monza (Km 21+040).

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Mercoledì 2 Maggio alle ore 06:00 di Giovedì 3 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra gli svincoli Monza – S. Alessandro (Km 4+304) e Cinisello Balsamo Sud / Robecco (Km 5+826). Contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Monza Centro (Km 5+281), Monza – S. Alessandro e Interconnessione A4-A52 provenienza Venezia (km 4+304) per la medesima carreggiata nord. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale Nord allo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara (km 6+374).

    Dalle ore 22:00 di Giovedì 3 Maggio alle ore 06:00 di Venerdì 4 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Como-Meda) nella tratta compresa tra S.P.131 Nova Milanese (Km 9+815) e S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531), rami di svincolo interclusi e Area di Servizio Cinisello Balsamo Nord compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Nord allo svincolo S.P.9 Vecchia Valassina (Km 11+531).

    Dalle ore 02:00 alle ore 06:00 di Venerdì 4 Maggio 2018, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Cinisello Balsamo Nord (Km 7+922) per carreggiata nord (direzione Como-Meda). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in direzione sud allo svincolo S.S.36 Monza – Villa Reale (Km 6+374) per il successivo ingresso in carreggiata nord.

    Dalle ore 22:00 di Venerdì 4 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 5 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo Sesto San Giovanni – Viale Italia (Km 3+012). Contestualmente sarà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni – Viale Italia (Km 3+012) per la medesima carreggiata sud. I percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale Est allo svincolo Sesto San Giovanni – Via di Vittorio (A51, Km 11+550).

RACCORDO AUTOSTRADALE S.S.11 NOVARA – S.S.33 MOLINO DORINO

Per lavori di pavimentazione, verranno effettuate le seguenti chiusure:

    Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Aprile alle ore 06:00 di Mercoledì 25 Aprile e dalle ore 22:00 di Venerdì 4 Maggio alle ore 06:00 di Sabato 5 Maggio 2018, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione S.S.11 Novara) nella tratta compresa tra Pero Sud – Via Keplero (km 2+650) e MI-Figino (Km 1+200), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro sul Raccordo allo svincolo MI-Figino (Km 1+200).

In caso di maltempo le lavorazioni di cui sopra potranno essere rinviate e recuperate

nel corso del primo giorno utile consecutivo, con pari modalità ed orari.