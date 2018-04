Anteo Palazzo del Cinema: anteprima di “Yvonnes”

Dopo le serate dedicate a Surbiles di Giovanni Columbu e Jeannette di Bruno Dumont, continua con l’anteprima milanese di Yvonnes di Tommaso Perfetti la collaborazione tra filmidee.it, Paolo Mereghetti e Anteo, per un ciclo di proiezioni in cui si intrecceranno percorsi tra classici dimenticati della storia del cinema e i film più innovativi degli autori contemporanei.

Un’occasione unica per scoprire un ritratto di un’altra faccia di Milano, attraverso la storia di Vincenzo, in un film che spinge i confini del documentario verso la finzione, grazie allo scambio tra il giovane regista e il suo protagonista.

IL FILM

Vincenzo ha sempre condotto un’esistenza ai margini. Ora ha 42 anni e non vede sua figlia da molto tempo. Prende un treno per andare a trovarla, senza sapere se sarà il benvenuto. Il tempo del viaggio è senza una conclusione apparente, come la sua vita, dove tutto è mescolato nel caos delle sue azioni, conseguenza di una vita di sballi e di scelte sbagliate.

È un tempo non lineare, con strappi che ricalcano l’energia del protagonista, più mentale che reale.

Il montaggio comanda. Un solo personaggio e poche figure di contorno. È una cronaca documentaria, ma nella sua trama frenetica è presente la lezione di cinema dei fratelli Dardenne. Un personaggio al centro delle inquadrature che ci guida nel suo inferno.

Il risultato è amaro, quasi una vertigine allucinatoria. Un film scolpito nei mali della vita. (Luciano Barisone, Visions Du réel 2017)

Venerdì 27 aprile ore 21.30

Presenti in sala il regista Tommaso Perfetti, accompagnato da Daniela Persico di filmidee.it

Biglietti: intero € 9.00 – ridotto € 7

Per info e acquisto biglietti: www.spaziocinema.info