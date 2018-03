Martedì 3 aprile a Milano (Cinema Colosseo) torna Sala Biografilm con l’anteprima in versione originale sottotitolata di IL MISTERO DI DONALD C. (The Mercy), il nuovo film di James Marsh.

“Ho deciso di andare perché se fossi rimasto, non avrei più avuto pace.” — Donald Crowhurst.

Dopo La teoria del tutto, James Marsh torna a dirigere un film che racconta un’incredibile storia vera, quella di Donald Crowhurst, il velista dilettante che partecipò alla Golden Globe Race del Sunday Times nel 1968, con la speranza di diventare il velista più veloce a circumnavigare il globo in solitaria senza soste.

La sua impresa si rivelerà pericolosa e sarà avvolta per anni nel mistero.

Nel cast, i premi Oscar® Colin Firth (Il discorso del re, Kingsman: Secret Service, A Single Man) nel ruolo del protagonista e Rachel Weisz (The Constant Gardener – La cospirazione, The Bourne Legacy, The Deep Blue Sea) in quello di Clare, sua moglie.

IL MISTERO DI DONALD C. (The Mercy) sarà presentato in anteprima in contemporanea anche a Sala Biografilm Bologna (Cinema Odeon, ore 21.15) è sarà poi al cinema dal 5 aprile, distribuito da Adler Entertainment.

Sala Biografilm nasce come estensione nel corso dell’anno di Biografilm Festival – International Celebration of Lives di Bologna, il primo festival italiano dedicato alle biografie e ai racconti di vita i cui ambiti spaziano dal cinema alla letteratura, dal documentario alla fotografia, dall’arte al teatro, alla musica.

Dopo il successo delle scorse edizioni che hanno visto a Milano molte serate sold out, Sala Biografilm, in collaborazione con il Cinema Colosseo, riproporrà per tutta la stagione 2017/2018 una programmazione eterogenea e di qualità che spazia dalla fiction ai documentari e che sarà densa di anteprime, eventi e incontri.

