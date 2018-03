Nuova tratta Ryanair

Ryanair ha inaugurato mercoledì 28 marzo 2018 il collegamento tra Milano Bergamo e Lappeenranta, città che sorge nel sud-est della Finlandia, sulle rive del lago Saimaa, a circa 30 chilometri dal confine russo.

Il volo viene operato ogni mercoledì e sabato con partenza da Milano Bergamo alle 16:25 con arrivo a destinazione dopo 3 ore e 15 minuti, mentre il decollo da Lappeenranta avviene alle 21:05 con rientro a Milano Bergamo alle 23:20.

Lappeenranta è una delle destinazioni più invitanti del nord Europa, grazie alla bellezza della natura che contraddistingue regione di Saimaa, punteggiata da pittoreschi paesini lacustri con fortezze e castelli medievali.

Nella città di Lappenranta si ammira la bellissima cattedrale in legno, costruita nel 1794, mentre nei mesi estivi sulla spiaggia lacustre viene allestita lo “Hiekkalinna”, una sorta di parco a tema con statue di sabbia.

Scegliere la destinazione di Lappeenranta offre una serie di vantaggi logistici. E’ possibile, infatti, raggiungere Helsinki in sole due ore di treno. Inoltre, tra maggio e settembre è possibile fare una crociera sul Canale Saimaa fino a Vyborg, in Russia, e visitare San Pietroburgo senza visto per 72 ore.

In occasione del volo inaugurale da Milano Bergamo a Lappeenranta i passeggeri in partenza sono stati omaggiati con Marianne Candy, caramelle tipiche della Finlandia.

L’orario estivo dei voli operati dall’Aeroporto di Milano Bergamo offre un network di 130 destinazioni in 39 Paesi.