Alla Salumeria della Musica: Andrea Labanca

Martedì 27 Febbraio ore 21

Andrea Labanca presenterà a “La Salumeria della musica”, Via Pasinetti 4 – MI

“Per non tornare”, il suo nuovo album prodotto e arrangiato da Gianluca De Rubertis

e pubblicato da Gooodfellas il 26 Gennaio 2018

Il terzo lavoro del cantautore milanese, si presenta come un esperimento tra electro vintage e rock con testi ispirati al noir in cui si racconta di rivoluzioni e partenze, fughe e dolore, amore e voglia di scomparire.

Non mancano malinconia, poesia e ironia cifra stilistica carattertistica dei lavori di Andrea Labanca che in questo album, grazie alla collaborazione artistica con Gianluca De Rubertis, ha potuto incanalare la propria scrittura su nove tracce musicali dense e sensuali che, come in un libro di Scerbanenco ci fanno scivolare velocemente verso il sinistro fascino dell’ignoto, sia esso temporale o geografico.

Dal vivo Andrea Labanca presenterà Per non tornare con la stessa band con cui ha registrato l’album: GIANLUCA DE RUBERTIS (il Genio, Studio Davoli, Marina Ladduca, GuappeCartò, Foma Fobic) LINO GITTO (The Winston), GIOVANNI PINIZZOTTO (Dirotta su Cuba, Mauro Ermanno Giovanardi).

Ad impreziosire l’opera, il booklet/fotoromanzo che suggerisce la storia “noir” del CD, con le foto originali di Renzo Chiesa (già autore delle copertine di Enzo Jannacci, Lucio Dalla e Paolo Conte) e l’art direction di Lorenzo Previati che raccontano le avventure di Andrea Labanca in veste di investigatore, alle prese con un caso di scomparsa in pieno stile soft-porno anni ’70.

Biglietto unico 10 euro.