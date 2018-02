Il 26 febbraio all’Anteo Palazzo del Cinema alle ore 19.40 Giuseppe Verdi come non l’avete mai sognato con il film IL CLUB DEI 27 di Mateo Zoni. La proiezione sarà introdotta dalla presentazione del regista, intervistato da Barbara Sorrentini.

l film documentario di Mateo Zoni è stato presentato in prima mondiale al Festival internazionale del Documentario Visioni dal mondo, Immagini dalla realtà, di Milano.

Sorprendenti i giovanissimi protagonisti, su tutti il protagonista melomane Giacomo Anelli (in)credibile nei panni di sé stesso come in quelli di Giuseppe Verdi.

Il film

Ventisette sono le opere del massimo compositore nazionale. Nel paese del melodramma c’è il club esclusivo dei 27 – e non è il Forever 27 delle rockstar morte a quell’età – ma “solo” di vere e proprie persone che si chiamano come le opere di Giuseppe Verdi.

Si presentano così: “Piacere, sono Traviata, Rigoletto, Giovanna D’arco… eccetera, eccetera”. Tutto scorreva nel dolce furore di questi abitanti di pianura, fino all’arrivo di un bambino di undici anni: si è procurato una divisa, la stessa spilla, vuole essere uno di loro.

Un altro miracolo del maestro? Forse. O probabilmente, tutto calcolato, tra questa gente piena di “sinistra inclinazione musicale”, come scriveva Bruno Barilli. Finzione o realtà? Sono le domande di chi si imbatte per la prima volta in questa storia, talmente incredibile da sembrare costruita nei dettagli.

Così reale da apparire irreale al cinema, che a sua volta è una menzogna per raccontare la verità.

IL CLUB DEI 27

26 Febbraio 2018 ore 19.40

Anteo Palazzo del Cinema

Biglietto: normale programmazione