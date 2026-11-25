Come rendere più efficiente la propria abitazione, in che modo aumentare la consapevolezza dei propri consumi, come risparmiare in bolletta grazie anche a un ventaglio di soluzioni smart per la casa: sono alcuni dei temi che saranno affrontati durante l’Enel Energy Bar, l’innovativo format proposto dal Gruppo Enel e aperto a tutta la cittadinanza, pensato per offrire ai cittadini un’opportunità di dialogo e approfondimento sui temi legati al mondo dell’energia.

L’appuntamento è fissato per giovedì 26 novembre, alle 16, presso il negozio Enel Partner di via Panzeri 17 a Settimo Milanese, dove sarà presente un esperto di efficienza energetica pronto a rispondere alle domande dei cittadini interessati a ottimizzare i propri consumi.

Saranno offerte informazioni utili e consigli pratici per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare possibili opportunità di risparmio, con la possibilità di ottenere suggerimenti personalizzati. I partecipanti potranno inoltre scoprire strumenti innovativi dedicati all’efficienza energetica domestica, pensati per accompagnare i cittadini verso un utilizzo più consapevole dell’energia.

Attraverso momenti di confronto diretto e approfondimento, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere meglio i propri consumi e di valutare soluzioni in grado di migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione.

Con questo ciclo di incontri, l’Azienda intende sensibilizzare la cittadinanza sulla possibilità di ottimizzare i consumi energetici e ridurre la spesa in bolletta, promuovendo al contempo comportamenti sostenibili e una maggiore attenzione all’ambiente. Una delle strategie più efficaci consiste infatti nell’adozione di prodotti e tecnologie ad alta efficienza energetica, capaci di contribuire alla riduzione dei consumi complessivi dell’abitazione.

Il negozio Enel Partner di via Panzeri è aperto al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 09.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

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