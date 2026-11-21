Nasce il Nuovo Centro Ottico: point of care oftalmico con servizi personalizzati, prevenzione e dialogo multidisciplinare con i medici oculisti

Nel convegno del 23 novembre a Milano, a cura dell’Istituto Zaccagnini, per l’inaugurazione dell’anno formativo 2026-2027, scuola e istituzioni insieme per il futuro di ottici e di optometristi

Gli Ottici assumeranno un ruolo potenziato, nell’ambito della correzione dei difetti visivi e nella personalizzazione dei servizi per l’utente, in una prospettiva di promozione della salute e di risposta ai bisogni dei cittadini. Se ne parlerà il 23 novembre 2026 a Milano, quando Istituto Benigno Zaccagnini, scuola e centro di formazione per Ottici e Optometristi, inaugurerà l’anno formativo 2026-2027. Il convegno si terrà dalle 9.30 alle 14.00, a Milano, presso il grattacielo Pirelli. L’appuntamento è promosso dalla IV Commissione permanente – Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione, presieduta dal Consigliere Dott. Marcello Maria Ventura, ed è inserito nelle attività istituzionali di Regione Lombardia.

In Italia le stime parlano di 15 milioni di persone affette da miopia. I bambini miopi sono circa 2 milioni; i bambini affetti da strabismo circa 210 mila. Il cheratocono, una malattia degenerativa della cornea, riguarda, secondo un calcolo approssimativo, 1,4 casi ogni 1.000 persone. Sono solo alcuni dei casi in cui i circa 21.500 ottici operanti sul territorio nazionale assumono un ruolo rilevante, perché chiamati, sulla base di una prescrizione medica, a personalizzare i dispositivi di correzione visiva.

Spiega Giorgio Righetti, presidente di Istituto Zaccagnini: “Quando l’ottico predispone occhiali o lenti a contatto, esegue sempre un servizio personalizzato. Non si tratta solo di condurre le misurazioni della vista o della conformazione del volto; per individuare la lente o l’occhiale più adatto alla persona, bisogna considerare molte variabili, a cominciare dal suo stile di vita. Il caso dei bambini è significativo, perché bisogna tenere conto delle loro abitudini, dell’approccio che avranno nei confronti degli occhiali. Un altro esempio: per chi è affetto da cheratocono, l’ottico è una figura decisiva, perché le lenti devono essere realizzate su misura e cambiate periodicamente, sulla base dello stato della malattia”.

Il Disegno di Legge Delega sulle professioni sanitarie va in questa direzione: il 1° luglio 2026 la XII Commissione Affari Sociali della Camera ha accolto la proposta emendativa 4.100 della on. Marta Schifone (inserita al comma 1 dell’Art. 4, la lettera a-bis), sottolineando l’importanza di promuovere la razionalizzazione e l’aggiornamento della disciplina delle figure ausiliarie delle professioni sanitarie, fermo restando l’inquadramento secondo la normativa vigente. Il 28 Ottobre la Camera ha approvato il DDL ed il testo è stato inviato al Senato diventando A.S. n. 2082.

Il valore rafforzato dell’ottico, in una prospettiva di prevenzione e dialogo multidisciplinare, era già stato stabilito dal Decreto 92/2018, che definisce i contenuti dei percorsi formativi e il ruolo degli ottici, in un contesto allargato di risposta ai bisogni di salute del cittadino. Il decreto 92/2018 stabilisce che l’ottico, qualora, in sede di analisi della condizione visiva, individui un elemento che va approfondito dal punto di vista medico, è obbligato a segnalarlo.

Dichiara Giorgio Righetti, presidente dell’Istituto Zaccagnini, che dalle sedi a Bologna e Milano abilita una media di 240 nuovi ottici e optometristi all’anno: “I principi del decreto 92/2018 figurano consolidati dagli ultimi sviluppi normativi. Gli ottici stanno già facendo la loro parte, personalizzando i servizi che offrono all’utente, andando nella direzione del Centro Ottico come Point of care oftalmico”.

Nel corso del convegno del 23 novembre, infine, Istituto Zaccagnini presenterà i primi contenuti del XXVIII Congresso Interdisciplinare previsto a Bologna il 13 e 14 Marzo 2027.

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