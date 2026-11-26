Con l’avvicinarsi del Black Friday, JIMMY invita i consumatori a non lasciarsi guidare esclusivamente dagli sconti nella scelta di un depuratore d’acqua da piano cucina. La gamma proposta sul mercato europeo mette in evidenza l’importanza di valutare funzionalità, ingombro e costi di gestione nel tempo, per individuare la soluzione più adatta alle esigenze domestiche.

Suzhou, Cina — In occasione del Black Friday, JIMMY promuove un approccio più consapevole all’acquisto dei depuratori d’acqua da piano cucina, affiancando alle offerte a tempo limitato una riflessione sulle caratteristiche che incidono realmente sull’utilizzo quotidiano.

Le promozioni riguardano quattro linee di prodotto: R9, R9 Pro, Matrix e Nespure N9. L’obiettivo è spostare l’attenzione dal semplice risparmio iniziale verso aspetti come la praticità d’uso, le funzioni disponibili e i costi da sostenere durante l’intero ciclo di vita dell’apparecchio.

«Oggi i consumatori cercano elettrodomestici capaci di coniugare estetica e prestazioni», ha dichiarato Dora Guan, direttrice commerciale di JIMMY. «Con la sua elegante finitura grigio ferro e l’interfaccia touch, il nostro depuratore d’acqua da piano cucina è stato progettato per integrarsi armoniosamente negli ambienti domestici contemporanei. Crediamo che rendere più semplice il consumo quotidiano di acqua e migliorarne la qualità debba andare di pari passo con un design curato e un utilizzo intuitivo».

Non conta soltanto il prezzo di acquisto

Scegliere un depuratore d’acqua significa considerare diversi fattori, non limitandosi al confronto tra i prezzi. Tra gli elementi da valutare rientrano le eventuali necessità di installazione, la frequenza di sostituzione dei filtri e l’effettiva utilità delle funzioni aggiuntive rispetto alle abitudini familiari.

JIMMY suggerisce inoltre di verificare se il dispositivo scelto possa sostituire altri piccoli elettrodomestici già presenti in cucina, come bollitori, caraffe filtranti, gasatori, macchine per il ghiaccio o macchine da caffè a capsule.

La possibilità di riunire più funzioni in un unico apparecchio dipende naturalmente dal modello e dalle esigenze di ogni famiglia. L’azienda presenta la propria gamma come plug-and-play, ovvero pronta all’uso senza interventi di installazione complessi, pur ricordando l’importanza di verificare preventivamente le dimensioni dei singoli prodotti e lo spazio disponibile sul piano cucina.

Funzionalità differenti per le esigenze di ogni famiglia

La gamma JIMMY comprende soluzioni con caratteristiche diverse, pensate per adattarsi alle abitudini di consumo e alle necessità degli ambienti domestici.

Il depuratore R9 permette di ottenere acqua calda istantaneamente, offrendo sei impostazioni precise per la regolazione della temperatura e della quantità erogata. Il dispositivo è inoltre dotato di due caraffe. Il modello R9 Pro mantiene le stesse caratteristiche e aggiunge la possibilità di erogare acqua refrigerata a 10 °C.

La serie Matrix si distingue invece per la struttura modulare, che consente di scegliere le funzioni in base alle proprie preferenze. L’unità principale compatta M9 Pro eroga acqua calda e può essere abbinata a uno dei due moduli opzionali disponibili: S9, per ottenere acqua frizzante refrigerata, oppure I9, progettato per produrre e tritare il ghiaccio. In questo modo, ogni utilizzatore può configurare il sistema scegliendo la combinazione più adatta alle proprie esigenze.

Un’altra proposta è Nespure N9, presentato all’IFA 2026 di Berlino, che integra la depurazione dell’acqua con la preparazione del caffè in capsule. Compatibile con le capsule del sistema Original Line, il dispositivo utilizza un sistema di ultrafiltrazione a cinque stadi e, secondo quanto dichiarato da JIMMY, è in grado di erogare acqua a 98 °C in appena tre secondi.

Sistemi di filtrazione e costi di gestione nel tempo

La qualità della filtrazione rappresenta uno degli aspetti centrali nella valutazione di un depuratore domestico.

Secondo quanto comunicato da JIMMY, i modelli R9, R9 Pro e Matrix utilizzano un sistema di filtrazione a osmosi inversa articolato in sette stadi, integrato con il monitoraggio in tempo reale dei solidi totali disciolti nell’acqua, indicati con la sigla TDS.

Questi sistemi sono progettati per rimuovere diverse tipologie di contaminanti, tra cui metalli pesanti, sostanze chimiche PFAS e batteri. Dopo la filtrazione, un processo di remineralizzazione reintroduce alcuni minerali nell’acqua, con l’obiettivo di ottenere un gusto simile a quello dell’acqua minerale.

Un elemento da non trascurare riguarda la durata dei filtri. JIMMY indica per i filtri dei propri depuratori una vita utile di progetto compresa tra 12 e 24 mesi. Per valutare la convenienza economica nel lungo periodo, è comunque importante considerare gli intervalli effettivi di sostituzione e il costo dei ricambi.

L’utilizzo di acqua di rubinetto depurata può inoltre contribuire a ridurre il consumo di acqua confezionata e, di conseguenza, la quantità di plastica monouso associata alle bottiglie. L’entità di questo beneficio dipende dalle abitudini di consumo di ciascuna famiglia.

Offerte Black Friday disponibili attraverso i canali di vendita europei

Le promozioni previste per il Black Friday interessano diversi canali di vendita online e della distribuzione europea.

Le offerte sono presenti su Amazon, jimmy.eu, jimmyitalia.it, jimmy.bg, Otto, Kaufland, Unieuro, MediaWorld, eMAG, JOYBUY e Allegro.

La disponibilità dei prodotti, le quantità a magazzino e le condizioni promozionali possono variare in funzione della piattaforma e del mercato nazionale di riferimento.

Informazioni su JIMMY

JIMMY è un marchio tecnologico appartenente a KingClean Electric Co., Ltd., azienda attiva nello sviluppo e nella produzione di piccoli elettrodomestici, con un’esperienza industriale che risale al 1994.

Secondo i dati comunicati dal gruppo, KingClean dispone di oltre 800 ingegneri impegnati in attività di ricerca e sviluppo, detiene più di 2.200 brevetti e presenta ogni anno oltre 200 nuove domande di brevetto.

JIMMY si avvale di queste competenze tecnologiche e industriali per sviluppare prodotti destinati a rendere gli ambienti domestici più puliti, funzionali e intelligenti.

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