L’incontro rappresenterà un’importante occasione di confronto tra università, istituzioni sanitarie, mondo scolastico e territorio, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo dell’attività fisica nella promozione della salute durante l’infanzia e individuare nuove strategie per rendere le scuole ambienti sempre più attivi e orientati al benessere.

Il progetto PLAY: portare il movimento nella quotidianità scolastica

Al centro del convegno ci sarà l’esperienza del progetto PLAY, uno studio scientifico che ha coinvolto 857 bambini, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, appartenenti a 44 classi di 10 plessi della scuola primaria della provincia di Pavia.

Il progetto nasce dall’esigenza di contrastare la crescente sedentarietà infantile attraverso una strategia semplice, sostenibile e facilmente integrabile nella routine scolastica: le pause attive, brevi momenti di attività fisica della durata di circa cinque minuti, da svolgere direttamente in classe durante la giornata scolastica. Attraverso un percorso di 12 settimane e oltre 3.000 pause attive registrate, il progetto ha permesso di confrontare due differenti modalità di intervento, una guidata direttamente dagli insegnanti e l’altra attraverso video appositamente sviluppati dai ricercatori dell’Università di Pavia, con la normale routine scolastica.

Durante il convegno saranno presentati i principali risultati della ricerca, che evidenziano le potenzialità delle pause attive come strumento concreto di promozione della salute nella popolazione scolastica. In particolare, rispetto alla normale routine scolastica, i risultati delle due modalità di intervento evidenziano:

• Una riduzione della sedentarietà di circa 50-60 minuti al giorno;

• Un incremento dell’attività fisica complessiva di circa un’ora al giorno;

• Un aumento di 14-18 minuti al giorno dell’attività fisica di intensità moderata e vigorosa.

Saranno inoltre illustrati i benefici osservati nei bambini che hanno seguito le pause attive attraverso i video, con un maggiore sviluppo delle competenze motorie di base, miglioramenti in alcuni aspetti della forma fisica e un andamento più favorevole dell’indice di massa corporea in rapporto all’età. L’incontro offrirà anche l’occasione per approfondire altri risultati della ricerca, tra cui quelli relativi al piacere di praticare attività fisica, per il quale non sono emerse differenze significative rispetto alla normale routine scolastica.

Nel complesso, le evidenze raccolte suggeriscono come anche brevi momenti di movimento, distribuiti durante la giornata scolastica, possano contribuire a migliorare le abitudini motorie dei bambini, senza la necessità di spazi dedicati o attrezzature specifiche e senza sostituire le tradizionali ore di educazione fisica.

Università, scuola e territorio: costruire insieme una cultura della salute

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali e il coinvolgimento dei rappresentanti dell’Università di Pavia, di ATS Pavia e della rete delle Scuole che Promuovono Salute.

La Dott.ssa Lorella Vicari, per ATS Pavia, approfondirà l’importanza di costruire e consolidare alleanze tra il mondo sanitario, quello scolastico e il territorio, valorizzando il percorso che dalle pause attive ha portato allo sviluppo del progetto PLAY.

La Prof.ssa Maddalena Gaeta, dell’Università di Pavia, affronterà il tema della promozione dell’attività fisica come strumento di prevenzione primaria, sottolineando l’importanza di intervenire fin dall’infanzia per favorire l’adozione di stili di vita salutari.

Il Prof. Matteo Vandoni, del Laboratorio di Attività Motoria Adattata dell’Università di Pavia, presenterà le evidenze scientifiche e i principali risultati del progetto PLAY, illustrando le prospettive future per l’integrazione e la diffusione delle pause attive nelle scuole primarie.

La Dott.ssa Alessandra Biscaldi porterà il punto di vista della scuola, condividendo l’esperienza maturata direttamente nelle classi, le opportunità emerse, le sfide organizzative e le potenzialità delle pause attive nella quotidianità didattica.

Verso una scuola sempre più attiva

L’appuntamento non rappresenterà soltanto un momento di restituzione dei risultati scientifici, ma sarà anche un’occasione per riflettere sulle prospettive future del progetto e sulla possibilità di estendere questa esperienza ad altre realtà scolastiche del territorio.

L’obiettivo sarà quello di rafforzare la collaborazione tra ricerca scientifica, sanità pubblica e mondo dell’istruzione, promuovendo una cultura del movimento che coinvolga bambini, insegnanti, famiglie e comunità. PLAY proporrà una visione della scuola non soltanto come luogo di apprendimento, ma anche come ambiente privilegiato per la promozione della salute e del benessere delle nuove generazioni.

INFORMAZIONI SULL’EVENTO

Quando: giovedì 3 dicembre 2026, dalle ore 17.00 alle 18.30

Dove: Aula F – Campus Aquae, Via Cascinazza 6, Pavia

Contatti: Laboratorio di Attività Motoria Adattata (LAMA) – Università degli Studi di Pavia

E-mail: lama@unipv.it

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