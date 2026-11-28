Oggi fino alle 18.30 e domenica 29 novembre dalle 10.00 alle 13 e dalle 14.09 alle 18.30 l’Associazione Amici della Biblioteca di Villa Venino rinnova il tradizionale appuntamento con il mercatino del libro usato, presso l’Emeroteca.
Due giornate dedicate a tutti gli appassionati della lettura, a chi ama curiosare tra le pagine di un libro e a chi desidera trovare un regalo originale, riscoprendo il piacere di dare nuova vita ai libri.
Il mercatino rappresenta anche un’importante occasione per incontrarsi, condividere la passione per la cultura e sostenere concretamente le attività che l’Associazione promuove durante tutto l’anno.
Durante il mercatino di potrà anche rinnovare l’iscrizione all’Associazione e chi desidera diventare socio potrà iscriversi sul posto.
Ogni libro può avere una nuova storia da raccontare!
Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia