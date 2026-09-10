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Pregiudicato inseguito e arrestato dalla Polizia Locale

Davide Falco
By Davide Falco
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Polizia Locale di Rho ha arrestato nel pomeriggio di martedì 8 settembre 2026, intorno alle ore 18.00,  un 25enne di nazionalità romena che in passato era sfuggito a controlli sia della Polizia Locale sia di altre forze dell’ordine del territorio, dileguandosi anche lungo i binari ferroviari.

A carico di I.R. diversi precedenti penali per reati gravi, contro la persona e contro il patrimonio: un soggetto che ha più volte manifestato comportamenti violenti, che è stato segnalato alcune volte in prossimità di abitazioni che probabilmente voleva svaligiare e che era già stato trovato in possesso di un coltello e di un tirapugni.

Martedì gli agenti del servizio Pronto Intervento lo hanno individuato nei pressi della Stazione ferroviaria di Rho Centro e lo hanno inseguito a lungo prima di riuscire a bloccarlo nel parcheggio di via San Giorgio. Arrestarlo non è stato facile ma questa volta non sono state concesse possibilità di fuga, presidiando tutta la zona vicina a piazza Libertà.

Con sé il giovane aveva un punteruolo e una mazza da baseball, oltre a numerosi arnesi utili per lo scasso e a varie carte di credito. Ha iniziato a fuggire usando il monopattino con cui si stava muovendo, poi lo ha abbandonato per proseguire a piedi: gli agenti della Polizia Locale lo hanno infine bloccato nell’area di sosta.

Il 25enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa della convalida dell’arresto.

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