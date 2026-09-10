“Dritto e rovescio”: Paolo Del Debbio intervista il presidente del Senato Ignazio La Russa

Un’intervista a Ignazio La Russa sarà al centro dell’appuntamento di domani, giovedì 10 settembre, con “Dritto e rovescio”, il programma condotto da Paolo Del Debbio in prima serata su Retequattro. Con il Presidente del Senato si analizzerà lo scenario politico nazionale e internazionale, dalla vittoria in Germania del partito di estrema destra AfD fino alla situazione in Italia.

A seguire, ampio spazio al tema della sicurezza: dopo la vicenda di Torino, si torna a discutere di un nuovo caso che vede coinvolto un cittadino straniero che, a Roma, dopo un’aggressione alle forze dell’ordine, è stato subito rilasciato.

Infine, la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri, uccisa dall’ex compagno Federico Vella a Barberino del Mugello.

Tra gli ospiti anche: Galeazzo Bignami (FdI), Paolo Romano (PD) e Antonio Maria Rinaldi (FN), Alessandro Morelli (Lega), Luca Boccoli (Avs) e Marco Furfaro (PD).

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