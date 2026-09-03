3ª edizione del “Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon”

A Breno (Brescia) la terza edizione del PREMIO NAZIONALE SERGIO STAINO – PITOON, la rassegna dedicata al grande fumettista, vignettista e giornalista con due appuntamenti imperdibili:

Il 10 settembre, alle ore 21.00, al Teatro Giardino, Syria, accompagnata alla chitarra da Massimo Germini, porterà in scena “Perché non canti più”, intenso concerto-spettacolo teatrale firmato da Pino Strabioli e Syria e dedicato alla grande e indimenticabile Gabriella Ferri, alla sua arte e al suo straordinario universo musicale.

Nel corso della serata sarà inoltre assegnata la TARGA DALLO SCIAMANO ALLO SHOWMAN, riconoscimento destinato a un cantautore particolarmente meritevole tra gli artisti presenti al Festival.

Per l’edizione 2026 la Targa sarà conferita a Syria, protagonista di una serata che unisce teatro, musica e memoria, nel segno di una delle voci più autentiche e amate della canzone italiana.

L’ingresso è di 21,50 euro. I biglietti sono disponibili su TicketSms: https://www.ticketsms.it/

L’11 settembre, dalle ore 17.00, il Palazzo della Cultura ospiterà il convegno “BIBI & BOBO L’AMORE AL TEMPO DELLA SATIRA”, coordinato da Bruno Luverà, con la partecipazione di Paolo Hendel, Claudia Sereni (sindaco di Scandicci), Simona Binni, Luca Bottura e Piji.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per valorizzare il talento e la creatività nel mondo della satira e del fumetto, attraverso la cerimonia di assegnazione del Premio Nazionale Sergio Staino – Pitoon.

Quest’anno, per la sezione Cartoon, il premio verrà assegnato a Francesca Maria Chiari e Diana Cauzzi, mentre per la sezione Fumetto il riconoscimento andrà a Amato D’Auria e Alberto Riuscito.

La serata si concluderà con l’inaugurazione della mostra “BIBI & BOBO LA COPPIA PIÙ BELLA DEL MONDO”, che impreziosita da “STORIE CAMUNE”, un progetto composto da quattro grandi opere di Marco Nereo Rotelli, artista internazionale conosciuto come “l’Artista della Luce”.

La mostra ad ingresso gratuito sarà visitabile fino al 19 settembre.

www.premiostaino-pitoon.it

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