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Bollate, impianto semaforico di via Trento/Ghisalba: attenzione alle svolte a sinistra

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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semaforo-sitopng.
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Il Comune di Bollate ricorda alla cittadinanza che l’impianto semaforico situato all’incrocio tra via Trento, via Verdi e via Ghisalba è dotato di un sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche che controlla anche le svolte a sinistra da via Trento, sia in direzione via Ghisalba sia in direzione via Verdi.

È quindi importante prestare particolare attenzione alla freccia semaforica che regola la svolta a sinistra: quando la freccia è rossa, la svolta non è consentita, anche nel caso in cui dalla direzione opposta non provengano veicoli.

In altre parole, la presenza di una strada libera non autorizza a effettuare la svolta quando la freccia direzionale è rossa. È necessario attendere che la freccia diventi verde prima di impegnare l’incrocio e completare la manovra.

Il sistema di rilevazione è stato installato con l’obiettivo di garantire il rispetto della segnaletica semaforica in un punto particolarmente delicato della viabilità cittadina e contribuire alla sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Il Comune invita pertanto automobilisti e conducenti a prestare la massima attenzione alle singole indicazioni luminose del semaforo.

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