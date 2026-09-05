Durante l’estate interventi nelle scuole per oltre 43 milioni di euro

Scuole pronte per la ripresa delle attività educative e didattiche. Nel corso dell’estate sono stati portati a conclusione i cantieri per la costruzione di due nuovi istituti, nonché svariati interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria finalizzati all’ammodernamento e all’efficientamento dei poli scolastici cittadini.

Gli istituti di nuova costruzione che apriranno le porte nei prossimi giorni sono il plesso di via Jona 5 (Municipio 8) e la scuola di via Catone 24 (Municipio 9), due opere del valore complessivo di oltre 32 milioni di euro. Il primo, realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma relativo al progetto UpTown/Cascina Merlata, ospiterà circa 900 alunni e alunne, divisi tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. La seconda – un edificio all’avanguardia a standard NZEB (Nearly Zero Energy Building) progettato e realizzato da MM Spa – sarà destinata alla comunità scolastica della secondaria di I grado di via Scialoia, che deve lasciare la sua attuale sede per consentire l’avvio delle opere di demolizione e bonifica propedeutiche alla costruzione del nuovo istituto comprensivo nel cuore di Affori.

Per quanto riguarda le opere di manutenzione, gli interventi più rilevanti hanno riguardato quattordici scuole: gli istituti di via Carnovali 20, via Pallanza 26 e via Adriano 20 (nel Municipio 2), la scuola di via Bezzecca 18 (nel Municipio 4), la primaria di via Brunacci 2/4 (nel Municipio 5), le scuole di via delle Foppette 1, via R. Carriera 12 e via Vigevano 19 (nel Municipio 6), gli istituti di via Viterbo 31 e piazza Sicilia 2 (nel Municipio 7) e, infine, la primaria di via Cesari 38 e i nidi d’infanzia di via Pianell 25, via Palanzone 10 e via Val d’Ossola 5 (nel Municipio 9).

Nell’ambito di questi cantieri, realizzati grazie a stanziamenti complessivi superiori a 11 milioni di euro, è stato possibile effettuare un ampio spettro di interventi di rinnovamento, ad esempio lavori di messa in sicurezza strutturale, realizzazione di scale antincendio, sostituzioni di serramenti, adeguamenti dei servizi igienici, posa di nuove pavimentazioni, bonifiche, installazioni di nuovi impianti di illuminazione, rifunzionalizzazione degli spazi didattici e ricreativi e, infine, lavori di ripristino delle coperture.

Quest’ultima tipologia di opere ha riguardato, tra gli altri, i nidi d’infanzia di via Pianell, via Palanzone e via Val d’Ossola, chiusi lo scorso maggio a causa di infiltrazioni d’acqua provocate dal furto di lastre di copertura in rame. Qui i lavori, realizzati in modo tale da garantire la riapertura delle strutture all’inizio dell’anno educativo, hanno compreso il rifacimento integrale delle coperture con materiali alternativi al rame, il ripristino dei controsoffitti e il risanamento degli ambienti interni. Nel nido di via Pianell, inoltre, gli interventi manutentivi hanno incluso la sostituzione completa dell’impianto di illuminazione e il ripristino – in corso di finitura – delle facciate esterne.

Contestualmente ai sopracitati interventi, nel trimestre compreso tra giugno e agosto i tecnici di MM hanno realizzato oltre duemila opere di manutenzione ordinaria edile ed elettrica. Tali interventi hanno consentito di risolvere i guasti segnalati nei diversi istituti tramite l’apposito sistema di ticketing messo a disposizione delle dirigenze scolastiche.

“La costruzione delle due nuove scuole di Cascina Merlata e di via Catone, unitamente agli interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria completati durante la pausa estiva, ci consentono di iniziare il nuovo anno scolastico con un patrimonio immobiliare sensibilmente rinnovato – dichiara l’assessore all’Edilizia scolastica Marco Mazzei –. Consegnare alle comunità scolastiche spazi moderni, efficienti e sicuri significa investire in maniera concreta sul benessere di bambine, bambini e docenti, nonché sul futuro della nostra città. Un ringraziamento particolare va a tutti i lavoratori del Comune, di MM e delle imprese fornitrici che hanno operato senza sosta durante i mesi estivi, permettendoci non solo di mettere a disposizione della comunità scolastica due nuovi istituti all’avanguardia, ma anche di restituire tempestivamente alle famiglie i nidi colpiti dai danni dello scorso maggio”.

“Siamo orgogliosi di aver affiancato il Comune nella realizzazione della scuola di via Catone 24 – ha aggiunto Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM, in occasione del sopralluogo presso il nuovo istituto con il presidente Elio Franzini e l’assessore Mazzei – e di aver potuto così restituire alla città non un semplice edificio scolastico ma un centro polivalente aperto al quartiere. Abbiamo messo in campo l’esperienza di MM, implementando soluzioni innovative sia nella fase progettuale che esecutiva; tra queste ricordiamo in particolare quelle che garantiscono performance avanzate di efficienza energetica e di comfort come il fotovoltaico e l’utilizzo di pozzi geotermici abbinati a pompe di calore per un riscaldamento ed un raffrescamento ad alta efficienza”.

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