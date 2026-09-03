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“Data Center, opportunità e ricadute: un futuro da governare”

Davide Falco
By Davide Falco
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In linea con l’impegno assunto nel Consiglio comunale di Rho il 17 giugno scorso, durante la seduta in cui è avvenuta l’approvazione della variante al Piano generale del territorio e del piano attuativo ATU 4 che prevede la creazione di un data center in via Moscova, nell’area ex MTM, l’Amministrazione comunale organizza una serata di approfondimento che si terrà lunedì 12 ottobre 2026 all’Auditorium di via Meda, alle ore 21.00.

Interverranno alcuni relatori invitati a illustrare come funziona un data center e quali ricadute possa avere sul territorio che lo accoglie.

Il programma verrà diffuso al più presto. Al termine degli interventi è previsto un dibattito con la cittadinanza.

Dal 24 agosto il piano è stato pubblicato sul sito comunale per la visione pubblica. I cittadini e le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni all’Amministrazione Comunale entro il 23 settembre 2026.

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