Olivia Rodrigo torna in radio venerdì 4 settembre con “stupid song”, brano contenuto nell’album di successo “you seem pretty sad for a girl so in love” che ha debuttato in Italia alla #1 sia della classifica generale degli album più venduti della settimana (FIMI/NIQ), sia alla #1 della classifica degli album più venduti in formato fisico (cd, vinile e musicassetta).

Sin dalla sua release, “stupid song” si è rivelato come uno dei brani più di successo del 2026 in tutto il mondo , debuttando direttamente al numero 1 sia della Billboard Global 200 che della Billboard Global Excl. US.

In streaming, Il brano ha debuttato alla prima posizione della classifica globale di Spotify e conta attualmente più di 300 milioni di stream, mantenendosi ancora oggi in top 20. “stupid song” è stata citata tra le canzoni candidate a rappresentare l’intero 2026, segnale che il pezzo ha acquisito una rilevanza culturale oltre ai semplici dati numerici.

“stupid song” è una fotografia di quello stato mentale in cui l’innamoramento ti travolge completamente e, insieme a Daniel Nigro, Olivia Rodrigo ha costruito la produzione affinché il brano faccia fisicamente sentire quell’escalation di sensazioni.

Da pochi giorni Olivia Rodrigo ha concluso la prima edizione del festival Daisy Chain Fields, evento nato con l’obiettivo di riunire le donne della musica per stimolare nuove idee, favorire una maggiore comprensione e promuovere azioni concrete.

I proventi netti del festival, che ammontano a 20 milioni, saranno devoluti a 10 organizzazioni no-profit impegnate a sostenere e tutelare donne e ragazze negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

L’evento, della durata di un’intera giornata, ha visto alternarsi sul palco una lineup tutta al femminile di artiste innovative e protagoniste della scena musicale, in un contesto fondato sulla creatività, sulla connessione e sull’impatto collettivo.

Per l’occasione, Olivia Rodrigo ha presentato un nuovo brano, “Serena Joy”, uscito sulle piattaforme il 24 agosto.

Olivia Rodrigo:

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