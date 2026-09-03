Mei 2026: Da sabato 5 settembre, nuovi eventi sul territorio

Aspettando l’edizione “30 e lode!” del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, che si terrà dall’1 al 4 ottobre a Faenza (Ravenna), proseguono gli eventi sul territorio promossi dalla rassegna della musica indipendente.

Sabato 5 settembre alle ore 18 in Piazzetta della Legna a Faenza, si terrà la presentazione del primo album dei Whimistical Bees “Forse per Vizio, Forse per Gioco” prodotto da Materiali Musicali con il sostegno della Regione Emilia – Romagna e il supporto dell’Emilia – Romagna Music Commission.

5 e 6 settembre in Piazza Saffi a Forlì torna “Cara Forlì”, la Grande Festa del Liscio.

L’evento, promosso e organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Famiglia di Secondo Casadei e con il sostegno della Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura, vedrà la partecipazione dei Nomadi e Mirko Casadei Popular Orchestra.

L’ 11 settembre alle ore 21.00 in Piazza Garibaldi ad Argenta (Ferrara), si terrà un omaggio a Francesco Guccini con uno speciale appuntamento che vedrà protagonisti i Musici di Francesco Guccini insieme a Lodo Guenzi.

Una serata dedicata alle parole, alle canzoni e all’immensa eredità artistica del Maestrone,

Sabato 12 settembre nel centro storico di Faenza si esibiranno le Bambole di Pezza per un live gratuito organizzato dal MEI. A seguire, il dj set per la Notte Bianca di Max Monti.

Il 19 settembre alle ore 20.00 alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro di Bologna (Via Sante Vincenzi, 54), si terrà la finale della 2a edizione di Bologna La Rock, il contest dedicato ad artisti e band emergenti del territorio bolognese promosso dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti insieme alla Casa di Quartiere Scipione dal Ferro.

Sul palco si esibiranno End/or/Fine, Grida, La Malcostume, Margine, Nicolainmusica, Periodo Blu e gli ospiti della serata i MAGENTA #9!

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