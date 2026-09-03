Sono già tutte esaurite le 12 recite della Traviata di Giuseppe Verdi in scena dal 19 settembre al 15 ottobre alla Scala di Milano. Sul podio Michele Gamba, che torna a dirigere Verdi alla Scala dopo il successo di Rigoletto nel 2022.

L’allestimento è quello pensato da Liliana Cavani nel 1990 con le scene del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e i costumi della Premio Oscar Gabriella Pescucci, che con la serata del 2 ottobre raggiungerà la centesima rappresentazione. Si tratta della produzione della Traviata di gran lunga più presente nei cartelloni scaligeri con un terzo del totale delle rappresentazioni del titolo: con la serata del 26 settembre infatti l’opera sarà andata in scena in tutto 300 volte dal debutto nel 1859 (sei anni dopo la prima assoluta dell’opera, che avvenne alla Fenice nel 1853).

Attesissima la protagonista Nadine Sierra, che ha ricoperto la parte con grande successo al Metropolitan e, in Italia, a Firenze, Verona e Roma. L’artista è stata applaudita alla Scala come Gilda in Rigoletto nel 2016 e poi nel nuovo allestimento di Mario Martone diretto da Gamba nel 2022. Il 26 e 30 settembre e il 3, 8 e 12 ottobre Violetta sarà Francesca Pia Vitale, che dopo il diploma all’Accademia Teatro alla Scala si è affermata nei principali teatri internazionali (tra i prossimi impegni Mitridate agli Champs-Elysées). Alfredo nelle prime sere è Piero Pretti, recentemente applaudito come Edgardo in Lucia di Lammermoor, che con la direzione di Gamba aveva cantato in Rigoletto accanto a Nadine Sierra. Nelle rappresentazioni del 26, 30, 3, 8 e 12 canta invece Iván Ayón Rivas, che torna alla Scala dopo aver cantato Malcolm nel Macbeth inaugurale del 2021. Interpretano Giorgio Germont Boris Pinkhasovich, anche lui reduce dal successo di Lucia di Lammermoor e – il 30, 3, 8 e 12 – Amartuvshin Enkhbat tra le cui numerose presenze scaligere spicca proprio il Rigoletto firmato Gamba – Martone nel 2022.

Gastone è Francesco Pittari, il Barone Douphol Fabrizio Beggi, il Marchese d’Obigny Gianluca Failla, il dottor Grenvil Xhieldo Hyseni. La coreografia di Micha van Hoecke è interpretata dal Corpo di Ballo del Teatro alla Scala.

Il direttore

Per Michele Gamba questa ripresa del capolavoro verdiano segna i dieci anni dal fortunato debutto scaligero in sostituzione di Michele Mariotti per una recita dei Due Foscari. Da allora Gamba ha diretto due produzioni per ragazzi, ha sostituito Franz Welser-Möst nelle Nozze di Figaro, ha diretto i balletti della serata …a rivedere le stelle il 7 dicembre 2020 prima di battezzare la prima assoluta di Madina di Fabio Vacchi e riprendere l’allestimento dell’Elisir d’amore di Asagaroff/Pericoli. Nel 2022 e 2024 ha diretto nuove produzioni di titoli di grande rilievo con due tra i maggiori registi italiani: Rigoletto di Verdi firmato da Mario Martone e Médée di Cherubini firmata da Damiano Michieletto. Nel 2023 e 2024 ha ripreso gli allestimenti di Davide Livermore di Turandot con Anna Netrebko e Tosca con Chiara Isotton. Inoltre è salito regolarmente sul podio per i concerti di Milano Musica e per alcune serate di gala in Italia e all’estero e si è esibito al pianoforte al fianco di Francesco Meli e di Markus Werba, con cui ha presentato Winterreise. Tra i suoi prossimi impegni Aida a Houston e Macbeth a Bordeaux.

19, 23, 26, 28, 30 settembre; 2, 3, 6, 8, 10, 12, 15 ottobre 2026

GIUSEPPE VERDI

LA TRAVIATA

Opera in tre atti

Libretto di Francesco Maria Piave

Produzione Teatro alla Scala

Direttore Michele Gamba

Regia Liliana Cavani

Scene Dante Ferretti

Costumi Gabriella Pescucci

Coreografie Micha van Hoecke

Luci Andrea Giretti

Personaggi e interpreti principali



Violetta Nadine Sierra / Francesca Pia Vitale

Alfredo Germont Piero Pretti / Iván Ayón Rivas

Giorgio Germont Boris Pinkhasovich / Amartuvshin Enkhbat

Flora Bervoix Carlotta Vichi

Gastone Francesco Pittari

Barone Douphol Fabrizio Beggi

Marchese d’Obigny Gianluca Failla

Dottor Grenvil Xhieldo Hyseni

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro alla Scala

Maestro del Coro Alberto Malazzi

Direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri

Date:

sabato 19 settembre 2026 ore 20 ~ Turno Prime Opera

mercoledì 23 settembre 2026 ore 20 ~ Turno A

sabato 26 settembre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

lunedì 28 settembre 2026 ore 20 ~ Turno C

mercoledì 30 settembre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

venerdì 2 ottobre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

sabato 3 ottobre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

martedì 6 ottobre 2026 ore 20 ~ Turno B

giovedì 8 ottobre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

sabato 10 ottobre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

lunedì 12 ottobre 2026 ore 20 ~ Fuori abbonamento

giovedì 15 ottobre 2026 ore 20 ~ Turno D

Prezzi: da 300 a 40 euro

Infotel 02 72 00 37 44

www.teatroallascala.org

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