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martedì, Agosto 18, 2026
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“Zona Bianca”: attentato Ranucci, immigrazione e Garlasco

Davide Falco
By Davide Falco
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GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA
GIUSEPPE BRINDISI_ZONA BIANCA

Stasera appuntamento con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.

Al centro della puntata la ricostruzione dell’attentato a Sigfrido Ranucci, dopo la confessione di Valter Lavitola.

Spazio poi al tema immigrazione dopo il Ferragosto di fuoco a Ceuta, con un reportage che racconta la situazione di estrema tensione al confine e la preoccupazione per un possibile nuovo assalto.

Infine, un’ampia pagina dedicata agli ultimi aggiornamenti sul giallo di Garlasco.

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