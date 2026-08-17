Stasera appuntamento con “Zona Bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Retequattro.
Al centro della puntata la ricostruzione dell’attentato a Sigfrido Ranucci, dopo la confessione di Valter Lavitola.
Spazio poi al tema immigrazione dopo il Ferragosto di fuoco a Ceuta, con un reportage che racconta la situazione di estrema tensione al confine e la preoccupazione per un possibile nuovo assalto.
Infine, un’ampia pagina dedicata agli ultimi aggiornamenti sul giallo di Garlasco.
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