Su DMAX (canale 52) da martedì 1 settembre alle 21:25 arriva “GIORNO DI PROVA”, un esperimento di immersione totale in realtà sempre diverse, con protagonista il conduttore tv, comico e content creator Gabriele Vagnato.

Dopo l’esperienza televisiva come inviato al fianco di Fiorello e dopo aver conquistato il web, Vagnato arriva per la prima volta su Dmax, pronto ad entrare nella vita di diversi professionisti per 24 ore, mettendosi alla prova in prima persona nei mestieri più diversi. Giorno di prova, che online ha raccolto milioni di visualizzazioni, porta sul piccolo schermo il suo sguardo ironico e curioso sulla realtà, raccontando le sfide caratteristiche di ogni ‘principiante’ agli inizi.

In ogni episodio infatti, Gabriele esce dalla sua confort zone per 24 ore e abbandona i panni del creator e comico, per vestire quelli dell’ultimo arrivato. Si affianca ai professionisti, segue le loro regole, affronta addestramenti, interventi e attività operative, mettendosi alla prova in contesti dove preparazione, esperienza e sangue freddo fanno la differenza. Il suo non è il racconto di un esperto, ma quello di chi scopre una realtà immergendosi al cento per cento, tra inevitabili errori, momenti di tensione e la leggerezza che contraddistingue il suo stile.

Dalle Squadre Operative di Supporto dell’Arma dei Carabinieri ai Vigili del Fuoco, da una giornata in ambulanza all’ingresso in un bunker segreto, fino al Soccorso Alpino e al 7° Reggimento Carabinieri, ogni puntata accompagna il pubblico nel cuore di mondi che tutti conoscono, ma che pochi hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino. Lontano dagli stereotipi, “Giorno di Prova” racconta la disciplina, l’addestramento, il lavoro di squadra e le responsabilità che accompagnano ogni intervento, mostrando anche il lato umano delle persone che ogni giorno operano dietro le quinte della nostra sicurezza e del nostro soccorso.

“GIORNO DI PROVA” (6×60’) è una produzione TheVagnato’s per Warner Bros. Discovery. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Tivùsat canale 28.

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