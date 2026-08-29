Un nuovo studio guidato dalla ricerca italiana a cura di Cristina Lanni del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Pavia e sostenuto dall’Alzheimer’s Association e da fondi nazionali, approfondisce l’asse “intestino-cervello” e mira a comprendere i meccanismi biologici che rendono più suscettibili pazienti affetti da patologie infiammatorie intestinali a sviluppare malattie neurologiche e neurodegenerative, quali la malattia di Alzheimer.

La continuità della ricerca

A seguito delle scoperte dello scorso anno sull’alterazione dei fluidi cerebrali indotta dall’infiammazione intestinale, era stato evidenziato come un disturbo periferico, quale un’infiammazione intestinale, può influire su alcune funzioni del cervello innescando un processo che potrebbe dare esito a neurodegenerazione. I risultati avevano messo in luce il ruolo cruciale del sistema glinfatico (la rete di drenaggio del sistema nervoso centrale che rimuove i prodotti di scarto e le tossine dal tessuto cerebrale) nel convogliare le alterazioni periferiche indotte dalla colite infiammatoria verso il sistema nervoso centrale, un meccanismo che potrebbe anche spiegare l’insorgenza di comorbilità neurologiche.

Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Pharmacological Research, approfondisce le conoscenze in questo campo e dimostra che la fine dei sintomi infiammatori intestinali acuti non equivale al completo ripristino della salute neurologica.

Il cervello entra infatti in una fase di prolungata fragilità silente, aprendo la strada a nuove strategie terapeutiche preventive. Se finora l’attenzione scientifica si è concentrata quasi esclusivamente sulla fase acuta della colite (come nella colite ulcerosa o nelle malattie infiammatorie croniche intestinali), questo lavoro ha mappato per la prima volta le dinamiche di recupero a lungo termine.

Le “cicatrici molecolari” e la nuova stabilità alterata

I risultati dimostrano che la risoluzione dei sintomi acuti non riporta l’organismo all’equilibrio iniziale, ma determina una transizione verso un nuovo stato di stabilità alterata. Anche quando l’infiammazione visibile regredisce, permangono vere e proprie “cicatrici molecolari”.

A livello intestinale, il tessuto conserva un’impronta fibrotica permanente e una riconfigurazione del microbiota. Nonostante il parziale recupero della flora batterica, si registra una carenza prolungata di butirrato, acido grasso fondamentale per la tenuta della barriera intestinale.

A livello cerebrale, permangono alterazioni strutturali e metaboliche. In particolare, la dilatazione dei ventricoli laterali, l’attivazione prolungata del sistema del complemento (componente C3) e un deficit persistente di taurina (molecola chiave per la neuroprotezione) definiscono una finestra di vulnerabilità ben oltre la guarigione intestinale.

La dissociazione temporale e le implicazioni cliniche

I dati evidenziano una vera e propria dissociazione temporale: mentre l’intestino appare guarito, il cervello continua a elaborare l’insulto infiammatorio subito. Tale stato di fragilità silente potrebbe predisporre l’organismo allo sviluppo tardivo di comorbilità neurologiche, psichiatriche o neurodegenerative, come la malattia di Alzheimer.

Dal punto di vista clinico, lo studio dimostra che i tradizionali marcatori di remissione intestinale sono insufficienti. Monitorare parametri quali i livelli sistemici di taurina o di acido butirrico nel tempo consentirà di individuare i pazienti a maggior rischio.

Inoltre, interventi mirati nella fase post-acuta, come l’integrazione di taurina e strategie prebiotiche dedicate, potrebbero rappresentare una nuova frontiera terapeutica non invasiva per proteggere il cervello sul lungo periodo.

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