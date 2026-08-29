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Batman Day: un grande evento gratuito al Teatro Alcione di Milano, il 19 settembre

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Ogni anno, il terzo sabato di settembre, i fan di tutto il mondo celebrano il Batman Day, la giornata dedicata a uno dei personaggi dei fumetti più iconici e longevi di sempre.

Nel 2026 l’appuntamento sarà sabato 19 settembre per rendere omaggio al supereroe di Gotham City, apparso per la prima volta nel 1939 sulle pagine di Detective Comics #27. In 87 anni di storia, Batman è diventato un’icona della cultura pop, protagonista di fumetti, serie TV, cartoni animati, film e molto altro, conquistando generazioni di fan grazie alla sua intelligenza, alle sue straordinarie abilità e al suo ingegno tecnologico.

In Italia, Batman sarà il protagonista di un evento speciale dedicato agli appassionati di tutte le età, dai fan di lunga data alle famiglie con bambini.

Il 19 settembre, dalle 19:00 alle 23:00, il Teatro Alcione di Milano ospiterà Gotham City Nights: un’esperienza ispirata all’universo del Cavaliere Oscuro, con giochi, attività, photo opportunity e allestimenti a tema, che permetterà ai partecipanti di vivere una serata come se si trovassero nel cuore di Gotham City.

BATMAN-La-maschera-del-fantasma-
BATMAN-La-maschera-del-fantasma-

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la proiezione di “Batman: La maschera del fantasma” (1993), l’acclamato film d’animazione che verrà proiettato sul grande schermo per la prima volta in ItaliL’ingresso è gratuito, previa registrazione, fino a esaurimento posti, a questo link: https://milano.batmanday.it/

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