“Una Nessuna Centomila”: 21 settembre all’Arena di Verona

“Una Nessuna Centomila” torna con un nuovo evento speciale che anche quest’anno riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne.

L’appuntamento per la quarta edizione della manifestazione che coniuga musica e impegno sociale è per il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona, su un palco e in uno scenario unici, dove già in passato le voci della musica si sono unite per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza.

Ad annunciarlo sono stati Fiorella Mannoia e Luciano Ligabue in occasione de LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony, il concerto del Liga con cui è stato inaugurato l’Unipol Dome di Milano.

Durante il concerto, a sorpresa Luciano Ligabue ha presentato dal vivo “Nessuno È Di Qualcuno”, un brano inedito dedicato al tema della violenza contro le donne, i cui diritti verranno devoluti alla Fondazione Una Nessuna Centomila.

L’evento chiamerà a raccolta, anche in questa edizione, grandissimi nomi della musica e del mondo dello spettacolo che si alterneranno sul palco per esibizioni, duetti e collaborazioni ricche di emozioni.

Tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

I biglietti per il concerto, organizzato e prodotto da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita e prevendite abituali.

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