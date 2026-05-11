Gruppo CAP e Fondazione CAP, via al bando “Luoghi in comune”

Un investimento da 1,2 milioni di euro per sostenere progetti dedicati agli under 35 e rafforzare il tessuto sociale della Città metropolitana di Milano. Con questo obiettivo Fondazione CAP e Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato del territorio, annunciano il lancio del bando Luoghi in Comune – Spazi, competenze e percorsi per i giovani, rivolto alle amministrazioni locali.

Trasformare i bisogni locali in progetti concreti e pluriennali, mettendo i giovani al centro delle transizioni ambientali e sociali in atto: è questo il senso dell’iniziativa, con la quale CAP conferma il proprio impegno a reinvestire valore nei territori, affiancando alla gestione del servizio idrico una più ampia attenzione allo sviluppo sociale e ambientale delle comunità.

Un investimento strategico per i giovani e il territorio

Il bando si rivolge ai Comuni della Città metropolitana di Milano, che potranno partecipare singolarmente o in partenariato, presentando progettualità rivolte agli under 35 o sviluppate in collaborazione con realtà giovanili del Terzo settore e dell’imprenditoria. L’iniziativa nasce anche da una ricognizione sulle priorità del territorio, che ha evidenziato criticità quali la dispersione scolastica, la limitata presenza di imprese giovanili e la carenza di spazi di aggregazione.

In questo contesto, i giovani non sono solo destinatari degli interventi, ma protagonisti attivi, portatori di competenze e visioni capaci di innovare le risposte locali. Attraverso queste risorse, i Comuni potranno attivare progetti capaci di generare nuove opportunità, rafforzare la partecipazione e costruire relazioni durature nei territori.

Le aree di intervento del bando e le risorse stanziate

Le amministrazioni potranno candidare i propri progetti scegliendo tra tre ambiti di intervento.

Il primo riguarda la riattivazione di spazi pubblici per giovani, come centri di aggregazione, biblioteche e laboratori green.

per giovani, come centri di aggregazione, biblioteche e laboratori green. Il secondo promuove lo sviluppo di percorsi nel territorio , con iniziative di educazione ambientale, valorizzazione locale e turismo lento.

, con iniziative di educazione ambientale, valorizzazione locale e turismo lento. Il terzo asse si concentra sulle competenze per il futuro, finanziando percorsi di formazione su sostenibilità, orientamento professionale, intelligenza artificiale e discipline STEM.

Il plafond complessivo di 1,2 milioni di euro sosterrà 14 progetti della durata di uno o due anni, con contributi compresi tra 25.000 e 200.000 euro in funzione dell’impatto e della qualità delle proposte. Ciascuna amministrazione potrà presentare al massimo un progetto, scegliendo un singolo ambito tematico. Il bando sarà aperto dal 3 giugno 2026 e si chiuderà nel mese di settembre, mentre l’annuncio dei progetti selezionati è previsto per novembre 2026. Maggiori informazioni sono consultabili al link https://www.gruppocap.it/it/luoghi-in-comune

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