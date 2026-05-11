Serena Brancale: domina l’airplay con “AL MIO PAESE” insieme a Levante e Delia

Nella settimana del suo compleanno, non c’è un regalo migliore per la polistrumentista, performer e compositrice tra le più amate d’Italia: Serena Brancale raggiunge il #1 della Classifica EarOne dei brani più ascoltati in radio con “AL MIO PAESE” (https://wmi.lnk.to/almiopaese Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il singolo pubblicato insieme a Levante e Delia. Non una semplice collaborazione, ma un incontro di talento e radici, tre artiste, musiciste e cantautrici che dimostrano ancora una volta quanto sappiano raccontare il mondo attraverso la loro potente e incredibile voce.

Il brano è una celebrazione di vita e territorio. Una canzone che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.

Il primato arriva dopo la partecipazione al Concerto del Primo Maggio di Roma, dove Serena è stata tra le protagoniste dandoci un assaggio delle emozioni che ritroveremo nel “SACRO TOUR”, partito da Londra e che si concluderà il 3 ottobre al Palaflorio della sua Bari.

Il “SACRO TOUR” rappresenta uno spettacolo che unisce energia e spiritualità, groove e introspezione, radici e sperimentazione. Un viaggio musicale che toccherà tutta l’Italia, ma che è partito dall’Europa, confermando Serena come una delle voci italiane più riconoscibili e apprezzate anche oltre confine.

Di seguito tutte le date, prodotte da Vivo Concerti e Isola degli Artisti:

30 aprile – Londra – Business Design Centre

11 maggio – Madrid – Sala Villanos

12 maggio – Barcellona – La Nau – Local d’assaig

6 giugno – Lamezia Terme (CZ) – Palalamezia

12 giugno – Palermo – Teatro di Verdura

13 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

17 giugno – Capannori (LU) – “Ma la notte sì!” (Area Verde)

3 luglio 2026 – Poppi (AR) – Mengo Music

11 luglio – Taormina (ME) – Teatro Antico

14 luglio – Napoli – Arena Flegrea

16 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

21 luglio – Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival (Villa Erba)

25 luglio 2026 – La Spezia – La Spezia Estate Festival (Piazza Europa)

26 luglio – Siena – Fortezza di Siena

31 luglio – Ostuni (BR) – Luce Festival (Arena Bianca – Foro Boario)

4 agosto 2026 – Riccione (RN) – Riccione Music City (Piazzale Roma)

6 agosto – Roseto degli Abruzzi (TE) – Emozioni in Musica

8 agosto – Diamante (CS) – Fatti di musica (Teatro dei Ruderi di Cirella)

4 settembre – Macerata – Sferisterio

⁠7 settembre 2026 – Verona – Teatro Romano

3 ottobre – Bari – Palaflorio

Le prevendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com/.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Il tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo tutte le sfumature di “SACRO” (https://wmi.lnk.to/sacro-serena-brancale; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo album uscito il 10 aprile. Un disco che racconta chi è diventata Serena, un lavoro che parla di radici, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Un disco che unisce groove e introspezione, eleganza e istinto, scrittura raffinata e vibrazione viscerale. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo.

Studio, ricerca e sperimentazione si riflettono anche negli ospiti presenti in questo nuovo progetto. Oltre alla partecipazione di Alessandra Amoroso in “Serenata” (platino), Serena supera i confini nazionali e ci regala autentiche perle con vere icone della musica mondiale. Tra queste, l’acclamato cantautore jazz/soul americano Gregory Porter (vincitore di due Grammy), presente sia nel classico “Bésame Mucho” di Consuelo Velázquez, già reinterpretato all’Ariston con DELIA, sia nell’inedito “Solo un’ora” insieme alla rivelazione Sayf. Spicca anche lo splendido incontro con Omara Portuondo, leggendaria voce cubana, in “Aquello”, impreziosito dalla collaborazione con Pamela. Ospite di Serena anche Richard Bona, virtuoso cantante e polistrumentista camerunese vincitore di un Grammy, in “Gitana”. Non mancano infine le contaminazioni tra nu-soul, jazz, R&B e world music, sviluppate insieme ad Alborosie.

Nell’ultimo anno Serena ha continuato a mostrare tutte le sue sfumature. Nel 2025 ha fatto ballare l’Italia con “Anema e Core”, certificato disco di platino: un’esplosione di energia, ritmo e identità mediterranea. Quest’anno, il silenzio si è fatto emozione. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo Serena ha portato “Qui con me” (https://wmi.lnk.to/quiconme; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy): una lettera alla madre, intima e luminosa, accolta con calore dal pubblico fin dalla prima esibizione. Un brano che le è valso il Premio della Sala Stampa “Lucio Dalla”, il Premio Lunezia e il Premio TIM. Tre riconoscimenti che hanno sancito non solo una performance, ma una maturità artistica ormai consolidata.

Serena Brancale è oggi una delle voci più riconoscibili e trasversali della musica italiana contemporanea: cantante, polistrumentista e performer, unisce nu-soul, jazz, R&B e tradizione mediterranea in un linguaggio personale, libero e fortemente identitario. Tra hit e sperimentazione, alterna successi come “Anema e Core” (platino) e “Serenata” con Alessandra Amoroso a un percorso artistico che valorizza il dialetto, la contaminazione e il respiro internazionale. Nel 2026 torna sul palco del Festival di Sanremo con “Qui con me” e pubblica “SACRO”, album che sintetizza tutte le anime del suo percorso, anticipato da “Al mio paese” con Levante e Delia. Il disco è accompagnato dal “SACRO TOUR”, partito da Londra il 30 aprile.

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