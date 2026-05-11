Comune di Milano, Sogemi e Milano Ristorazione insieme a Tuttofood 2026 per il sistema alimentare urbano

Dalla logistica del fresco alla refezione scolastica: Milano presenta a Tuttofood 2026 un modello unico in Italia di filiera alimentare urbana integrata. Protagoniste Sogemi e Milano Ristorazione che, insieme al Comune di Milano, prendono parte alla manifestazione in programma dall’11 al 14 maggio, con una presenza condivisa che dà forma concreta a una collaborazione sempre più strutturata.

La partecipazione a Tuttofood rappresenta infatti l’occasione per raccontare in modo unitario un sistema pubblico integrato che copre l’intera filiera – dall’approvvigionamento alla distribuzione dei pasti – con l’obiettivo di garantire qualità, sicurezza, sostenibilità e riduzione degli sprechi.

Nel corso della manifestazione è previsto un ricco calendario di incontri istituzionali, momenti di approfondimento e iniziative divulgative dedicate ai temi della filiera agroalimentare urbana e dell’educazione alimentare. Lo spazio espositivo accoglierà operatori, buyer, studenti e referenti istituzionali ed offrirà appuntamenti dedicati alla valorizzazione delle eccellenze territoriali.

“Confermando la propria presenza insieme a Sogemi e Milano Ristorazione, il Comune di Milano assegna a TuttoFood 2026 un ruolo strategico nel promuovere e consolidare relazioni con soggetti – italiani e internazionali – che operano per garantire qualità, sostenibilità, innovazione e valore lungo tutta la filiera agroalimentare, in un contesto di politiche alimentari urbane sostenibili che è al centro dell’impegno milanese da oltre un decennio: a partire dai prodotti del Mercato Agroalimentare, dai pasti che portiamo sulla tavola nelle mense scolastiche della città e dall’eccezionale rete di recupero delle eccedenze alimentari che contrastano lo spreco e diventano sostegno alle famiglie più fragili – spiega la vicesindaca con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo –. La Food Policy di Milano alimenta un sistema virtuoso partecipato da soggetti pubblici e privati, di cui beneficia tutta la città: il valore e la qualità del sistema agroalimentare rende evidente quanto sia importante investire in imprese virtuose, attente alla filiera, disponibili a collaborare con le istituzioni pubbliche e il terzo settore”.

In questo contesto, Sogemi illustrerà il ruolo strategico del Mercato Alimentare di Milano nell’approvvigionamento cittadino, mentre Milano Ristorazione porterà al centro il tema della refezione scolastica come servizio pubblico essenziale, con incontri rivolti anche agli studenti per promuovere le competenze e le professionalità del settore.

Il programma sarà arricchito da showcooking e degustazioni con chef, dalla presentazione della Guida “Il Pesce a Milano 2026” e da un incontro istituzionale congiunto rivolto a stampa e stakeholder per illustrare il modello milanese di sistema alimentare integrato.

La collaborazione a Tuttofood conferma una sinergia sempre più solida tra le due partecipate del Comune. Negli ultimi anni, Sogemi ha rafforzato il proprio ruolo nell’assicurare l’approvvigionamento di prodotti freschi e freschissimi, migliorando infrastrutture, controlli e logistica, e sviluppando progetti come Foody Zero Sprechi per il recupero delle eccedenze alimentari.

“Siamo molto felici di poter partecipare a questa fiera assieme al Comune e a Milano Ristorazione, e di dimostrare quali risultati si possono raggiungere anche nel pubblico, quando si opera in un clima di collaborazione – ha dichiarato il Presidente di Sogemi Cesare Ferrero –. Quest’anno l’evento si svolge in un periodo in cui il progetto Foody sta volgendo al termine e mentre è in corso una nuova avventura per Sogemi: stiamo infatti riqualificando e valorizzando 15 mercati di quartiere che ci sono stati conferiti”.

Parallelamente, Milano Ristorazione garantisce ogni giorno oltre 80mila pasti nelle scuole e in altre strutture comunali della città, promuovendo una cultura alimentare sana ed equilibrata attraverso l’utilizzo di materie prime selezionate, biologiche e certificate, provenienti da filiere controllate. Un’attività che si affianca a percorsi educativi come il “Sacchetto Salvamerenda” e “Frutta a metà mattina”, finalizzati a promuovere maggiore consapevolezza e rispetto delle risorse.

“La nostra presenza a Tuttofood vuole evidenziare il lavoro svolto quotidianamente a sostegno di un servizio essenziale per migliaia di utenti, possibile grazie a una filiera pubblica sempre più integrata – ha aggiunto il Presidente di Milano Ristorazione Davide Vincenzo Cesare Dell’Acqua –. Il progressivo insediamento nel Mercato Alimentare di Milano, insieme alla futura realizzazione del nuovo Centro Cucina e del nuovo magazzino centrale, rappresenta per Milano Ristorazione un passaggio strategico che consentirà la razionalizzazione delle operazioni di stoccaggio e produzione, rafforzando l’efficienza complessiva del servizio a beneficio dell’intera comunità”.

A rafforzare ulteriormente questa integrazione è il percorso già avviato di avvicinamento fisico tra le due realtà. A partire da gennaio 2026, gli uffici di Milano Ristorazione si stanno progressivamente insediando all’interno del comprensorio del Mercato Alimentare di Milano, nell’ambito del progetto Foody, dove sono in fase di realizzazione anche il nuovo centro cucina e la piattaforma logistica. Una scelta strategica che consente di ridurre l’impatto ambientale e aumentare l’efficienza complessiva del servizio.

Un modello concreto di città che organizza il proprio sistema alimentare come infrastruttura pubblica integrata, capace di rispondere alle sfide contemporanee legate alla sostenibilità, alla sicurezza e all’accesso al cibo, dando grande impulso all’attuazione della propria Food Policy.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia