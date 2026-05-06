Dal 15 al 17 maggio a Fano (Pesaro e Urbino) torna il festival SOPRAVÈNTO, con la direzione artistica di COLAPESCE e DIMARTINO, organizzato da Rebel House e Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.

Il festival si distingue per il forte legame con il territorio che lo ospita, una città le cui origini affondano nel mare e che ne custodisce tradizioni e identità, offrendo al tempo stesso uno sguardo ampio e contemporaneo attraverso cui riscoprire e valorizzare le bellezze del paesaggio e della cultura locale.

Sopravènto punta sulla dimensione intima dei suoi live, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare gli artisti in una forma diversa dal solito, più essenziale e ravvicinata, capace di valorizzare la scrittura e la presenza scenica.

Con il nome Sopravènto – termine usato in marineria per indicare ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento – si è voluto portare un omaggio alla cultura di questa città e di chi racconta con orgoglio le sue tradizioni.

La città marchigiana si trasformerà, per tre giorni, in un palcoscenico a cielo aperto, ospitando concerti, incontri e momenti di condivisione in luoghi simbolo della marineria fanese e del suo suggestivo centro storico.

Il festival si apre e si chiude con la tradizionale processione della barca, emblema del legame tra Fano e il mare.

Cuore del festival sarà l’Ex Chiesa di San Francesco, uno degli spazi più affascinanti di Fano, un luogo storico che oggi accoglie linguaggi contemporanei in dialogo con le architetture medievali.

Il monumento farà da sfondo ai concerti di DIMARTINO (15 maggio), TARTA RELENA (16 MAGGIO), ALBERTO FERRARI (VERDENA) (17 MAGGIO).

www.instagram.com/sopravento_festival/

www.rebelhouse.it/sopravento

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia