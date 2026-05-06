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Bollate: dal 6 maggio iscrizioni aperte, ai Centri estivi per l’infanzia

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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Centri estivi per l’infanzia
Centri estivi per l’infanzia

Tornano anche per l’estate 2026 i centri ricreativi estivi dedicati ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia.

Il servizio, organizzato dal Comune di Bollate in collaborazione con l’Azienda Consortile Comuni Insieme, si svolgerà dal 6 al 31 luglio 2026 nella scuola dell’infanzia “Bachelet” di via Verdi.

Le iscrizioni saranno aperte dal 6 maggio al 3 giugno 2026 e potranno essere presentate:

In caso di richieste superiori ai posti disponibili, verrà predisposta una graduatoria sulla base dei criteri indicati nel modulo di iscrizione. Non farà quindi fede l’ordine di presentazione della domanda.

Si ricorda che potranno accedere al servizio solo le famiglie in regola con i pagamenti relativi ai servizi educativi e scolastici comunali.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Pubblica Istruzione al numero 02.35005563 oppure scrivere a pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it.

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