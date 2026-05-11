“Lucciole per Lanterne” nel giardino storico di Villa Burba

Il progetto Coltivare Cultura presenta una iniziativa particolare, un modo originale per vivere il giardino storico di Villa Burba e scoprirne i segreti passeggiando tra i suoi viali all’imbrunire. La passeggiata è prevista sabato 16 maggio, a partire dalle ore 20.45. Il parco, per una sera, si trasformerà in un bosco con apparizioni a sorpresa: musica, teatro e narrazione per bambini e adulti.

Coltivare Cultura è un progetto sostenuto dall’Amministrazione Comunale di Rho e vanta il contributo di Fondazione Cariplo. Coinvolge l’Associazione Passi e Crinali e Oltrespazio ed è costruito anche grazie alla collaborazione con Associazione Teatro dell’Armadillo, Accademia Musicale G. Mahler, Centro Sociale Stella Polare.

Così spiegano gli organizzatori: “Cosa succede se un territorio si attiva per scoprire la propria storia e i propri luoghi di cultura? Succede che scuole, associazioni, cittadini e cittadine si attivano per costruire un percorso culturale e artistico collettivo e questo percorso si concretizza in tantissime piccole grandi opere d’arte e in una passeggiata narrativa e suggestiva da vivere insieme al calar del sole. Due anni di laboratori in Villa Burba, nelle scuole primarie del territorio e in associazioni ed enti che si occupano di persone con disabilità, anziani e giovani, hanno reso possibile l’evento e le opere sceniche che lo compongono e animano”.

“Addentrarsi nel giardino storico tra luci, musiche e performance teatrali ha qualcosa di magico – commenta l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Potremo assistere al frutto di laboratori che hanno coinvolto tante persone, nelle scuole e in diverse realtà cittadine. Un modo per far sentire che il parco è di tutti e tutti, nessuno escluso, possono generare cultura al suo interno”.

Il pubblico potrà accedere dalla entrata laterale del giardino storico, l’ingresso è libero. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

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