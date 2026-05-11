Enpaf a Cosmofarma 2026. “Essere previdenti. Il primo investimento sulla propria professione”

Previdenza, welfare integrato e sostenibilità della professione di farmacista sono stati i temi al centro del convegno “Essere previdenti. Il primo investimento sulla propria professione”, promosso da ENPAF, che si è svolto ieri pomeriggio nell’ambito di Cosmofarma 2026. L’incontro ha richiamato un pubblico ampio e qualificato di farmacisti, studenti universitari e operatori del settore.

Al centro del dibattito, le profonde trasformazioni che stanno ridisegnando il mondo della farmacia: dall’evoluzione della Farmacia dei Servizi ai nuovi modelli organizzativi, fino agli effetti dei mutamenti demografici. In questo scenario, la previdenza professionale emerge come leva strategica di stabilità e continuità per l’intero settore.

Ad aprire i lavori il Presidente ENPAF Maurizio Pace, seguito dall’intervento istituzionale di Andrea Mandelli, Presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani. Dal confronto è emersa con chiarezza la necessità di radicare la cultura previdenziale fin dall’ingresso nella professione, attraverso strumenti informativi e misure di welfare capaci di accompagnare il farmacista lungo tutte le fasi della carriera.

Particolarmente significativa la presenza delle nuove generazioni: studenti dei corsi di laurea in Farmacia e CTF hanno partecipato ai lavori insieme ai propri docenti, segnale di un’attenzione crescente verso la sostenibilità previdenziale e la pianificazione professionale.

“La cultura previdenziale deve diventare parte integrante del percorso formativo dei giovani farmacisti — non come obbligo, ma come scelta consapevole e investimento sul proprio futuro professionale”, ha dichiarato Maurizio Pace, sottolineando il valore del dialogo intergenerazionale e della tenuta del sistema nel lungo periodo.

Sul piano economico, Franco Luigi Falorni, docente del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa, ha messo in luce come il progressivo ridimensionamento della capacità di risparmio renda sempre più centrale una solida educazione previdenziale e finanziaria, invitando i giovani professionisti a maturare consapevolezza e strumenti di pianificazione già durante il percorso universitario.

Una lettura più culturale e valoriale è venuta da Oscar Di Montigny, presidente di Grateful Foundation, ideatore del paradigma dell’Economia Sferica® e del modello Humanovability®, che ha definito la previdenza “un patto tra generazioni” e un elemento essenziale di coesione della comunità professionale. In questa prospettiva, il contributo previdenziale non è soltanto un adempimento, ma una partecipazione attiva alla costruzione di un sistema di protezione e continuità collettiva.

Grande interesse anche per lo spazio informativo ENPAF allestito in fiera, dove numerosi farmacisti hanno richiesto consulenze personalizzate, simulazioni pensionistiche e approfondimenti sulle principali misure assistenziali e previdenziali offerte dall’Ente. Lo spazio informativo rimarrà attivo per tutta la durata di Cosmofarma 2026 fino al 10 maggio 2026.

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