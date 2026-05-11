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Sicurezza, pattuglie serali e presidi a tappeto nelle aree più sensibili della città

Davide Falco
By Davide Falco
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Nel corso del servizio serale di giovedì 7 maggio a Sesto San Giovanni, svoltosi nell’ambito del Progetto Sicurezza, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato un capillare controllo su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle piazze Trento e Trieste, Oldrini, Petazzi e IV novembre. Particolare presidio è stato garantito anche lungo le vie XX Settembre, Risorgimento, Breda, Roma, Verona, Matteotti e Casiraghi.

11 specifici presso i minimarket situati nelle aree interessate dall’ordinanza di limitazione oraria tuttora in vigore, riscontrandone la regolare chiusura.

Complessivamente, i controlli hanno permesso di accertare 23 violazioni al Codice della Strada, di cui 7 nei confronti di conducenti di monopattini sorpresi a circolare nella zona del Rondò senza casco o con modalità non conformi alla normativa. L’ammontare complessivo delle sanzioni elevate è pari a 2.450 euro. Sono stati controllati 49 veicoli e 57 persone.

Questi numeri dimostrano che i controlli non sono spot, ma un’azione strutturale e continuativa: la presenza degli agenti sul territorio, soprattutto nelle ore serali e nelle aree più frequentate, permette di prevenire situazioni di degrado, contrastare comportamenti scorretti e garantire maggiore tutela per i cittadini. Continueremo su questa strada, perché la sicurezza è un diritto di tutti – dichiara il sindaco Roberto Di Stefano – Ringrazio gli agenti impegnati nel servizio per il lavoro svolto con professionalità e dedizione. I controlli proseguiranno con regolarità nelle prossime settimane

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