Si è svolta sabato 16 maggio, nel Parco delle Groane, l’esercitazione di Antincendio Boschivo (AIB) promossa dai due Enti AIB, Città metropolitana di Milano e Parco Groane, con il supporto del CCV-MI.

In relazione al crescente numero di incendi di interfaccia rurale–urbana (Rapporto CSA n. 01-2025) e in attuazione dei Piani Locali di Prevenzione AIB, vengono programmati moduli formativi finalizzati all’ottimizzazione delle capacità operative del personale AIB e al rafforzamento della consapevolezza della popolazione esposta.

L’iniziativa, inserita nell’ambito delle attività di pianificazione e addestramento del sistema di protezione civile, è stata progettata come esercitazione a scala metropolitana con l’obiettivo di testare l’efficacia delle procedure operative, dei sistemi di coordinamento e delle modalità di intervento in scenari di incendio boschivo.

Gli obiettivi specifici sono:

verifica dell’efficacia dei flussi comunicativi (radio e interpersonali) tra responsabili operativi;

valutazione della capacità di lettura del contesto operativo, con identificazione di risorse e criticità;

controllo del corretto impiego dei DPI, in coerenza con le condizioni operative;

accertamento dei limiti funzionali di mezzi e attrezzature in dotazione;

verifica delle procedure di gestione delle vie di fuga in scenari complessi;

test della risposta del sistema di protezione civile nelle operazioni di evacuazione e assistenza;

valutazione del livello di cooperazione e consapevolezza della popolazione interessata;

diffusione delle pratiche di autoprotezione e di protezione civile;

verifica funzionalità della catena di comando gerarchica (Dos, Caposquadra, Operatore).

Nel corso della giornata sono stati simulati due distinti scenari di emergenza, sviluppati sulla base dell’analisi dei rischi e dei piani di protezione civile territoriali, con particolare riferimento agli incendi boschivi.

Le attività hanno consentito di verificare sul campo il sistema di allertamento, la catena di comando e controllo, nonché l’integrazione tra le diverse componenti operative coinvolte.

All’esercitazione hanno partecipato circa 200 operatori, tra volontari e volontarie di Protezione civile con specializzazione AIB, oltre al supporto di volontari/e dei presidi territoriali e a specializzazioni fondamentali per un’esercitazione (telecomunicazioni, sicurezza, …).

Altri partecipanti:

ETS (enti terzo settore) a specializzazione AIB appartenenti alla struttura della Città metropolitana di Milano e del Parco del Ticino

Enti Parco con struttura AIB

Altri Enti AIB di province confinanti

Vigili del Fuoco (Centro Operativo Regionale AIB)

Vigili del Fuoco (Comando Provinciale di riferimento territoriale)

Carabinieri Forestali

Sala Operativa Regionale

Polizia Locale e Carabinieri

Popolazione

Unità mobile Soccorso Sanitario

Le prove hanno interessato diverse fasi dell’intervento AIB, dalla segnalazione dell’evento alla gestione operativa delle squadre sul campo, fino al coordinamento delle risorse e alla messa in sicurezza delle aree coinvolte.

Contestualmente, l’esercitazione ha rappresentato un’importante occasione di verifica logistica e organizzativa, contribuendo a rafforzare l’interoperabilità tra enti e strutture impegnate nella tutela del territorio.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli aspetti di sicurezza, alle comunicazioni radio e alla gestione delle aree operative, elementi fondamentali per garantire l’efficacia degli interventi in contesti emergenziali complessi.

“Queste esercitazioni rappresentano un momento fondamentale per testare sul campo l’efficacia del nostro sistema di Protezione civile, ma anche dei piani di prevenzione con i loro scenari di rischio e ipotesi di risposta – ha dichiarato la consigliera delegata alla Protezione civile della Città metropolitana di Milano, Sara Bettinelli –. Nell’ambito dell’antincendio boschivo, sono occasioni indispensabili per verificare la tenuta della catena di comando, l’efficacia delle comunicazioni operative e il corretto impiego di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione in scenari complessi, con un taglio specifico sul territorio metropolitano. Il lavoro sinergico tra enti e volontari consente di rafforzare la capacità di risposta agli incendi e di consolidare la prevenzione e la tutela attiva del territorio. Positiva l’ampia partecipazione sia del sistema di Protezione civile sia di tutte le forze e realtà che, a vario titolo, possono essere coinvolti su questi scenari. Ancora una volta la Città metropolitana di Milano svolge appieno il suo ruolo di regia”.

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