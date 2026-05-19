Siamo al termine dell’anno accademico per gli allievi della Scuola Civica di Musica Città di Bollate. I corsi si concluderanno con una serie di concerti dedicati, sia per i corsi individuali di strumento che per il progetto di Musica d’Insieme.

Domenica 24 maggio alle ore 21, protagonisti di un evento live Locale EXESS, all’interno del Parco Centrale di Bollate, i ragazzi che quest’anno hanno formato tre band, insieme ad alcuni allievi solisti. Una serata dedicata all’impegno e all’entusiasmo che questi giovani allievi hanno dimostrato nel loro percorso musicale.

Si esibiranno le band: “MADLAY” con Marcello Carminati, Chiara Carzaniga, Irene Di Leonardo, Mattia Meloni, Riccardo Romano, Davide Pessina – “NIGHTFALL” con Lorenzo Angella, Sophie Emma Colla, Lucio Gennari, Ilaria Lecchi, Luca Realini – “OVERCOOKED” con Claudio Benedittini, Ylenia Bianchi, Emanuele Schiavon, Margherita Squinzi. Allievi solisti: Loredana Arienti, Sofia Castro Miranda, Castellano Lorenzo, Nicola Gherardi, Marco Iachini, Alessandro Marcon, Edoardo Porro, Davide Settino.

Il corso di Musica d’Insieme è condotto da diversi anni dal docente Daniele Ferrazzi, che è riuscito a dare continuità a un progetto importante all’interno della proposta formativa della Scuola.

Suonare insieme è un’esperienza che completa la preparazione individuale, valorizzando la propria competenza musicale e il proprio ruolo all’interno di un gruppo, arricchisce e supporta la crescita personale.

La performance dal vivo rappresenta il raggiungimento dell’obiettivo finale, per questo la Direzione della Scuola Civica di Musica Città di Bollate ha scelto di incrementare le opportunità di esibizione.

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